В России — свой день бухгалтера. Правила профессии

Самое главное правило для начинающих бухгалтеров — это отдыхать до того, как цифры, требования и отчеты начали сливаться в единое мутное пятно. Если ты пошел отдыхать после того, как не можешь различить не одну цифру — то увы, это уже не отдых для мозга. Это только восстановление его способности видеть и различать. Проверено на себе.

Правило «отдыхай до того, как устал» я прочитала в ВКонтакте у одного автора не так давно. Соблазн применить его к профессии бухгалтера возник после кучи поздравлений от студентов, коллег и партнеров, поздравивших меня с Российским праздником бухгалтера.

Да наверное я его знала, это правило. Но вот смысл его поняла только сейчас. Смотрите. Если вы планируете возглавить концерн, где станете главным бухгалтером через 10, или 15 лет, самое главное тут — не выгореть в данной профессии уже на третий год работы А профессия бухгалтера затягивает, поверьте мне.

Во-первых, выбирайте темп движения в профессии, при котором вы не устанете и не сляжете с капельницей в руке от перенапряжения. Это важнее, чем вы думаете. Потому что двигаться в любой профессии надо с комфортной скоростью. Тысячи просмотренных вебинаров, консультаций и семинаров повышения квалификации не ускорят ваши профессиональные практические навыки. Они дадут вам теоретический материал.

Научитесь двигаться в практических задачах, пусть даже медленно.

Потому что пока вы будете пытаться успеть всех обогнать и сразу получить высший разряд профессионального бухгалтера, вы точно опоздаете. Опоздаете в практике. Если не помрете от усталости. Профессия коварна.



Во-вторых. Первыми достигают в этой профессии свои цели не те, кто собирает и коллекционирует дипломы, сертификаты, удостоверения. А те, кто держит баланс между работой, личным развитием и освоением профессиональных навыков. Проверьте, как там у вас с коммуникацией? Есть время на личные вдохновляшки? Получается ли вдохнуть между задачами? Достаточно ли любви получает ваше тело? А впечатления есть? А витамин пьете? На усталость в профессии влияют множество факторов: от удовлетворенности своим я до того, что ты ел на завтрак.

В третьих. Если ты хорошо представляешь куда двигаться, и слышишь себя, то поймешь — когда ты начал выгорать от профессии. При первых же признаках — снижай темп поглощения и переработки информации, меняй режим дня, расслабляйся. Иначе ты просто не выдержишь.

И после каждой небольшой победы важно научится отслеживать — на сколько ты устал, достигая цель. Если ты приходишь домой после рабочего дня и падаешь замертво, не слыша и не видя своих близких и любимых, то это не про то, что ты молодец, решая проблемы на работе. Это скорее наоборот.

Ты не дал себе вздохнуть между задачами, и не услышал себя, сигналы своего тела. А оно просто отказалось функционировать.

Например, у меня есть три верных признака усталости в работе: я перестаю разбирать что мне говорят партнеры, я перестаю чувствовать голод, и не могу быстро заснуть и сладко поспать. Узнавайте себя и учитесь беречь себя.

И помните. Мы пришли в этот мир не доказывать, что мы лучше всех. Наша задача — получать максимум удовольствия от выбранных решений. При этом сохраняя свое душевное и физическое здоровье. Усталость — это не про выигранную конкурентную борьбу. Это про ускорение своего финиша. Это вы себе доказываете — как быстро вы готовы выгореть в профессии. Это вы решаете: неудачник вы или победитель.

Это все, что я хотела сказать вам про профессию бухгалтера.