А в конце видео еще один налоговый риск, вытекающий из этой схемы, который можно увидеть в отчетности.
Как увидеть в отчетности о чем «шепчутся» главбух и гендир
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
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