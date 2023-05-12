Как увидеть в отчетности о чем «шепчутся» главбух и гендир

Продление КЭП личным визитом в налоговую. Рассказ от первого лица

Информация для тех, кто по какой-то причине не успел продлить КЭП удалённо и не знает, что теперь делать. Может быть полезно и для тех, кто впервые получает КЭП в ИФНС или по какой-то причине меняет КЭП не удалённо.