Надежный и простой способ закрыть проблемную «зависшую» кредиторскую задолженность

Общался тут с одним предпринимателем. Случайно затронули тему закрытия «проблемной» кредиторской задолженности. На что он мне сказал что знает одну суперсхему. «Через земельные участки что ли?» — предположил я. И, естественно, был прав. Ну давайте обсудим супер эта схема или нет.

Саму схему описывать не буду, кто захочет найдет в Интернете. Скажу только, что она путем манипуляции с некоторыми земельными участками превращает кредиторскую задолженность перед «проблемными» поставщиками в долг перед учредителем. Причем нормальный такой долг, по сделке купли-продажи, беспроцентный, безналоговый.

В чем плюсы схемы? Первый плюс — продажа земли не облагается НДС. Тут прямая норма, землю особо ни с чем не спутаешь. Правда с векселем все то же самое. Тут земля ничем не лучше векселя. Но есть у нее второй плюс, которым и заманивают в эту схему всех — сделки с землей подлежат госрегистрации! То есть, их как бы не отменишь. И вот этим земля, конечно, гораздо круче векселей правда дороже (пошлины и оформление) и геморройней (задним числом сделки уже не проведешь). Но достаточно ли круто, чтобы налоговая ничего не могла сделать? Или просто чуточку лучше?

Ну очевидно же, что регистрация особо ничего не меняет. А тем кому не очевидно я предлагаю очень простую проверку. Когда Вас налоговая обвиняет в дроблении бизнеса защищаться не деловыми целями и самостоятельностью, а свидетельством о регистрации своих ИПшек и ОООшек, которые налоговая при дроблении пытается признать фиктивными и вменить их выручку проверяемому налогоплательщику. Более того, на заре формирования практики дробления бизнеса такие попытки были, даже в Конституционный суд налплат ходил (помните Мастер-Инструмент?). Сейчас уже никто всерьез не рассматривает такой подход. А почему он должен сработать с землей? Она что, медом намазана?

Кстати, чтобы два раза не вставать. Несмотря на то, что в обиходе укоренился термин «налоговая переквалифицирует» (он действительно очень удобен), по факту никакой переквалификации в юридическом смысле не происходит! Что это означает? Вот если у Вашей ОООшки есть какие-то обязательства — по аренде, например, или банку она задолжала за РКО, то даже если налоговая в своем решении признает это ООО искусственным и вменит его выручку какому-то другому субъекту и даже если это решение устоит в суде, никто Вашу ОООшку из ЕГРЮЛ не исключит и Вам все равно придется платить по ее обязательствам перед контрагентами.

WTF? Дада! Еще в деле южноякутской металлургической компании (помните, директор и девятнадцать ИПшников?) суды сказали что так можно — если налоговая доказала фактическими обстоятельствами, что хозяйственные операции выполнялись не так, как у вас оформлено по документам, то она может просто рассчитать налоги так, как считает нужным. Что Налоговый кодекс позволяет рассчитывать налоги из действительного смысла хозяйственных операций без закрепления этого действительного смысла в рамках Гражданского кодекса.

То есть, для гражданских и коммерческих правоотношений у Вас по прежнему ИПшник остается ИПшником (из «переквалификации в сотрудника» и доначисления зарплатных налогов у него право на отпуск, больничный и другие гарантии ТК РФ не появятся), цены в сделках останутся нерыночными, ОООшка останется ОООшкой (со всеми своими договорными обязательствами). Только для целей расчета налогов налоговая скажет что это все как бы «нещитово». И налоговые последствия рассчитываются как если бы эти сделки происходили по имеющимся фактическим обстоятельствам.

Фактические обстоятельства сильнее формальной регистрации! Точнее, даже так — формальная регистрация вообще ничего не стоит при наличии явно противоречащих ей фактических обстоятельств. Ну пора бы уже это принять. Пора бы уже отказаться от этой тяги в «старые времена», когда можно было поручить бухгалтеру «нарисовать» нужные бумажки и налоговая экономия вот она, ее можно положить в карман. Нет. Все кончилось. Вексельная схема умерла не потому что не было регистрации. А потому что не было фактических обстоятельств, ее подтверждающих. И с землей будет ровно также. Налоговый орган скажет, что в целях гражданских правоотношений участки действительно переходили от лица А к лицу Б. Оно все так и останется как зарегистрировано. Но в целях исчисления налога это «нещитово». В целях расчета налогов это признание внереализационных доходов (списание кредиторки) с последующей выплатой (если Вы погасили долг перед участником) их в виде дивидендов.

А потому в любой схеме по закрытию кредиторской задолженности важны обстоятельства совершения этих сделок. Для земли это, например, могли бы быть (это просто предположения, никаких рекомендаций в статье нет) ощутимый период между покупкой и продажей, оплата НДФЛ с разницы в сделках, объявления о продаже участков на Авито, продажа участков от бенефициара кому-либо еще, а не только в свою фирму, с последующем закрытии дебиторки… Но у Вас этого все нет. Вы же верите в силу регистрации.

Вы, безусловно, можете всего этого не делать. Видимо у Вас собственник утром проснулся, решил поторговать землей, за день прогнал несколько сделок с отложенными на много лет расчетами, закрыл попутно зависшую кредиторку и к вечеру решил с землей завязать)))))) Так Вы планируете это все объяснять? Ах, Вы думали что раз все законно, то ничего и объяснять не придется? Ну так и дробление бизнеса тоже ведь законом не запрещено. Еще больше разборов налоговых схем у нас в Телеграмм-канале.