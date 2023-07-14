Чтобы не светится взаимозависимостью при реализации давальческой схемы оптимизации налогов, Бенефициар оформил компанию на номинала, а чтобы номинал не «забаловал» оформил с ним опцион. Но номинал «забаловал». Что вылилось в жестокий корпоративный конфликт и череду арбитражных разбирательств. Смотрите подробности на нашем Ютуб-канале «Финансовая разведка».
Опцион — способ скрыть взаимозависимость в дроблении бизнеса? Разбор реального кейса
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
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