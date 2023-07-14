Опцион — способ скрыть взаимозависимость в дроблении бизнеса? Разбор реального кейса

Гайд инструментов 1С аналитика: как бухгалтеру использовать их в работе

Мы собрали информацию об основных и дополнительных инструментах аналитика 1С и делимся с вами. Они будут полезны не только самим специалистам, но и людям со смежными профессиями, например, бухгалтерам. Освоив их и начав применять в работе, вы с легкостью сможете анализировать деятельность компании, составлять отчеты и оптимизировать бизнес-процессы.