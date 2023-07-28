Для компаний нужно рассматривать все последствия сделки, включая налоговые. Для бизнеса в таком переводе важна не сама возможность перевести деньги из точки А в точку В, а также не менее важна возможность правильно отразить эти транзакции в бухгалтерском и налоговом учете. А тут беда. Смотрите в нашем новом видео на Ютуб-канале “Финансовая разведка” с какими сложностями столкнулся наш клиент при попытке безналичного перевода криптой.
Заплатил поставщику Криптой вместо SWIFT? А что с бухгалтерией подумал?
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
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