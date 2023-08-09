Деловые цели дробления бизнеса. К каким не придерутся налоговики и суд

Возможно сначала стоит разработать деловые цели, а уже потом подбирать конкретные инструменты?
В жизни ведь именно так всегда происходит — сначала рождается бизнес-идея, а уже потом придумывается как ее юридически структурировать.
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
Статьей 217 НК предусмотрено освобождение от НДФЛ при дарение недвижимости между близкими родственниками. Но эта норма действует только для имущества, используемого в личных целях.
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