Деловые цели дробления бизнеса. К каким не придерутся налоговики и суд Сначала предприниматели хотели налоговые схемы. Потом когда налоговая стала их цеплять за Дробление бизнеса, резко бросились придумывать к своим схемам Деловые цели. А вам не кажется, что большинство из этих деловых целей поразительно похожи на сову, натянутую на Глобус? Может быть это потому, что ставят телегу вперед лошади? Комментировать 46 34

Возможно сначала стоит разработать деловые цели, а уже потом подбирать конкретные инструменты? В жизни ведь именно так всегда происходит — сначала рождается бизнес-идея, а уже потом придумывается как ее юридически структурировать.