В нашем новом видео мы разбираем как было и что в этом плохого — как в отчетности явно видна подконтрольность. Разбираем как стало и что стало лучше — как это использовать при формировании позиции в налоговом споре. И как можно было бы сделать вообще практически идеально. И объясняем как данные отчетности доказывают самостоятельность хозяйствующего субъекта.
Как одной бухгалтерской проводкой убрать признаки дробления бизнеса
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
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