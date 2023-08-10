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Соппа Кирилл
Дробление бизнеса

Как одной бухгалтерской проводкой убрать признаки дробления бизнеса

Раньше в комментариях нам писали что мы, дескать, только на ошибки показываем, а не говорим что надо делать. Вот, исправляемся. В сегодняшнем видео рассказываем как избавиться от Дробления бизнеса одной бухгалтерской проводкой на примере схемы франчайзинга.
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В нашем новом видео мы разбираем как было и что в этом плохого — как в отчетности явно видна подконтрольность. Разбираем как стало и что стало лучше — как это использовать при формировании позиции в налоговом споре. И как можно было бы сделать вообще практически идеально. И объясняем как данные отчетности доказывают самостоятельность хозяйствующего субъекта.

Соппа Кирилл

Соппа Кирилл

налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники

41 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Дробление бизнеса

    Как одной бухгалтерской проводкой убрать признаки дробления бизнеса

    Раньше в комментариях нам писали что мы, дескать, только на ошибки показываем, а не говорим что надо делать. Вот, исправляемся. В сегодняшнем видео рассказываем как избавиться от Дробления бизнеса одной бухгалтерской проводкой на примере схемы франчайзинга.

    49
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