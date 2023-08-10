Как одной бухгалтерской проводкой убрать признаки дробления бизнеса

Раньше в комментариях нам писали что мы, дескать, только на ошибки показываем, а не говорим что надо делать. Вот, исправляемся. В сегодняшнем видео рассказываем как избавиться от Дробления бизнеса одной бухгалтерской проводкой на примере схемы франчайзинга.

В нашем новом видео мы разбираем как было и что в этом плохого — как в отчетности явно видна подконтрольность. Разбираем как стало и что стало лучше — как это использовать при формировании позиции в налоговом споре. И как можно было бы сделать вообще практически идеально. И объясняем как данные отчетности доказывают самостоятельность хозяйствующего субъекта.