Смертельный признак дробления бизнеса. И волшебные аргументы

Оказывается есть такие признаки дробления бизнеса, от которых не отбрехаешься. Суды в этом единодушны. И вот на тебе. Признак есть, а налогоплательщик дело выиграл. Что за волшебные аргументы он использовал в этом кейсе разбираем в нашем новом ролике.