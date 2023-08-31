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Соппа Кирилл
Дробление бизнеса

Смертельный признак дробления бизнеса. И волшебные аргументы

Оказывается есть такие признаки дробления бизнеса, от которых не отбрехаешься. Суды в этом единодушны. И вот на тебе. Признак есть, а налогоплательщик дело выиграл. Что за волшебные аргументы он использовал в этом кейсе разбираем в нашем новом ролике.
51

Очень интересный и занимательный кейс

Соппа Кирилл

Соппа Кирилл

налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники

57 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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