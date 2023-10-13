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Как легально отражать операции с криптовалютой в бухучете без налоговых последствий
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
Стремясь увеличить количество клиентов, приумножить прибыль, повысить привлекательность производимых продуктов и оказываемых услуг, предприниматели трудоустраивают новых сотрудников. Люди — главный актив. Взаимодействуя с человеческим капиталом, бизнесмены-работодатели вступают в отношения с сотрудниками как операторы персональных данных.
Несмотря на санкции и ограничения российские предприниматели продолжают вести внешнеэкономическую деятельность. У НДС по экспорту есть свои особенности.
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«Запускаем» серию публикаций об изменениях по налогам, которые вступят в силу с 2024 года. И открывает ее налог на имущество организаций. Изменения по данному налогу внесены в Налоговый кодекс РФ лишь одним законом – № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г. Итак, встречаем и начинаем с главного – переноса срока сдачи декларации по налогу на имущество организаций
Ведение раздельного учета обязательно для всех исполнителей ГОЗ. Многие уже с этим смирились, кто еще нет — пора. Но если раздельный учет для торговых предприятий не так уж сложен, то производство может столкнуться с рядом препятствий. В сегодняшней статье мы хотим разобрать особенности ведения раздельного учета на производственных предприятиях и рассказать, как его внедрять.
Так ли страшен черт, как его малюют? Разберемся, почему люди опасаются пятницы, 13, откуда растут ноги у этой даты. И обсудим суеверия и приметы, которые сбываются или не сбываются.
В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.
Свой собственный бренд — это главный актив товарного бизнеса и услуг! В России защитить собственный бренд помогает государство, регистрируя торговую марку в Роспатенте. Товарный защищает интеллектуальную собственность компании и позволяет отличаться от конкурентов.
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста какие документы необходимо выдать сотруднику при увольнении? Какие подразделы формы ЕФС-1?Документы при увольнении
Добрый день! ИП с 1 сентября перевел на патент боулинг и общепит. также совмещает УСН по торговле на маркетплейсах. Вопрос именно по учету “патентных” доходов. Выгружаю из ОФД отчеты о розничных продаУчет розничной предоплаты на ПСН в 1С
Большая часть тендеров по 44-ФЗ и 223-ФЗ проходит на электронных торговых площадках (ЭТП). Чтобы участвовать в таких закупках, нужна электронная подпись (ЭП). Из статьи вы узнаете, что потребуется для работы на коммерческих торговых площадках с 1 сентября 2023 года.
Прямые расходы по налогу на прибыль — перечень их имеет для предприятия очень большое значение с точки зрения оптимизации налоговой базы. Они могут определяться бухгалтером как исходя из норм, прописанных в положениях НПА, так и в силу критериев экономической выгоды для фирмы. Каким образом находить баланс между этими ориентирами, расскажем в нашей статье.
Работнику на удаленке, как минимум, нужен компьютер и интернет. Если работа связана с подготовкой договоров, проверкой текстов, корректурой и т.п., понадобится принтер, бумага и картриджи. Такие расходы, удобнее всего, компенсировать по факту, на основании чеков.
С 2023 года внештатные исполнители получили право на оплату дней нетрудоспособности по болезни и в связи с материнством, а также на получение некоторых других социальных пособий. Но воспользоваться этим правом в 2023 году смогут не все исполнители. Работодателю нужно определять, в каких случаях выплата пособия правомерна, а в каких нет.
В рамках российского законодательства другие валюты запрещены, кроме рубля, то любой расчет криптой с точки зрения НК РФ является встречной реализацией иного имущества. А значит передача криптовалюты облагается НДС. То есть, Вы передаете поставщику 100 долларов (в тезере), а у себя в учете обязаны начислить и уплатить НДС 20 долларов. Но решение есть!
Умный демотиватор. Задание внутри. Ответы пишите в комментариях.
Может ли бюджетное учреждение заключить трехсторонний договор подряда на выполнение ремонтных работ, в котором, помимо заказчика и исполнителя, третьей стороной является благотворительный фонд, который произведет оплату работ? Какие нюансы могут возникнуть при заключении данного договора в контексте требований закона № 44-ФЗ?
❌«Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно». Правила воинского учета пересмотрели, это породило много слухов в бизнес-среде. Из статьи узнаете, каким «горячим новостям» из интернета не стоит верить.
Сегодня, дорогие мои читатели и читательницы, я поведаю вам занимательную историю о танке и культурном наследии, о нарушении договоров и судебном процессе.
Выплаты авторам (*не служебные произведения) по договору об отчуждении права получения патента (* имущественные права автора, а не авторские). Правильно ли я понимаю, что с таких выплат НДФЛ мы не удерживаем (ст.228 НК), авторы сами его потом декларировать будут? Страховые взносы тоже не начисляем (есть несколько писем Минфина) Больше интересует НДФЛ.
Положение о выплатах и компенсациях в организации может предусматривать разные льготы и гарантии для сотрудников.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, если авансовая оплата в прошлом квартале получилась больше, чем реализовали услуг в этом квартале по этому авансу как быть с вычетом НДС? В книге покупок надо указать только часть суммы с того аванса(на какую он реализован)?
Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как определить какое направление деятельности: операционное, финансовое или инвестиционное вносит наибольший вклад в финансовый результат компании.
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