Как легально отражать операции с криптовалютой в бухучете без налоговых последствий

Раздельный учет на производстве

Ведение раздельного учета обязательно для всех исполнителей ГОЗ. Многие уже с этим смирились, кто еще нет — пора. Но если раздельный учет для торговых предприятий не так уж сложен, то производство может столкнуться с рядом препятствий. В сегодняшней статье мы хотим разобрать особенности ведения раздельного учета на производственных предприятиях и рассказать, как его внедрять.