Анализ налоговой отчетности и смекалка помогли нам вывести на чистую воду ИПшника, который бегал от алиментов

Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году

Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.