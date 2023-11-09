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Простой и эффективный лайфхак как быстро и надежно внедрить в компании отчет кэшфлоу (БДДС)
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники
Аутстаффинг позволяет использовать услуги работников, формально нанятых другой компанией. Он помогает оптимизировать расходы и повысить эффективность работы. Разберемся, в каких случаях аутстаффинг действительно необходим бизнесу и на что обращать внимание при выборе аутстаффинговой компании.
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