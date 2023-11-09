Простой и эффективный лайфхак как быстро и надежно внедрить в компании отчет кэшфлоу (БДДС)

Когда отмечается День бухгалтера в России и почему две даты?

С праздником. Немного истории. День бухгалтера в России не закреплен на государственном уровне, поэтому счетоводам приходится праздновать его самим. И в календаре можно найти сразу две даты — 10 и 21 ноября. Почему же так вышло?