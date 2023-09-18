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Центробанк поднял ключевую ставку до 13%. Второй раз за месяц

Это уже второе повышение ставки за последний месяц. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) привела к росту ставок по кредитам и депозитам.
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Кредитная активность при этом остается высокой – банки выдавали кредиты по ранее одобренным условиям.

В том числе, на это влияют и программы льготного кредитования, особенно на ипотечном рынке. Они все еще остаются привлекательными для заемщиков, что означает ужесточение ДКП. Проще говоря, поскольку на рынке есть возможность взять льготную ипотеку, вероятность того, что ключевая ставка вырастет, остается.

Что с экономикой

Несмотря на объявленный курс на импортозамещение, в российской экономике все еще сохраняется повышенный спрос на импорт, констатирует ЦБ. Фаза восстановления экономики завершается, а значит, дальше ее рост замедлится. Согласно базовому сценарию, темп прироста ВВП составит 1,5-2,5% по итогам этого года.

Будут ли цены расти дальше

На среднесрочном горизонте это вполне вероятно. В том числе из-за дальнейшего ослабления рубля, если появятся новые торговые и финансовые ограничения. Помимо этого, импорт может подорожать из-за более сложных логистических и производственных цепочек.

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Комментарии

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