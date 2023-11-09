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Общество

Пособие по выживанию для инфобизнесмена (краткая выжимка мозгового штурма команды по клиентам данной категории)

В эпоху, когда бизнес может оказаться под прицелом за малейшее несоответствие, настоятельно советую «привести документы в порядок». Станьте «невидимкой» для проверок, укрепите свои финансы и подумайте о «плане Б», который может включать даже переезд в другую страну.
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Пособие по выживанию для инфобизнесмена (краткая выжимка мозгового штурма команды по клиентам данной категории)

СИТУАЦИЯ

  1. Под ударом все, применяется презумпция виновности. Единственная более-менее приемлемая для государства схема — через ООО без упрощенки. Тех, кто так делал — 0 целых 0 десятых. Смотрят не то, что сейчас, а историю последних 3-4 лет

  2. Аргумент «я не Аяз, меня не увидят» инфантилен. Да, ты не Аяз, но и в системе не только генералы с полковниками. Свой товарищ майор на тебя найдется, все хотят расти

  3. Исходить из того, что четверть недовольных клиентов (включая проигравших суды) пойдут и напишут заявления. В стране разгул доносов + людей настроили против индустрии. Стадия охоты на ведьм, ведьма сейчас ты

  4. Отраслевая солидарность ноль, возможности отраслевого лоббировании и защиты интересов ноль. Ты не журналист, не оппозиционер, даже не предприниматель в глазах других предпринимателей (хотя и им не сильно помогает)

ДЕЙСТВИЯ

  1. Заранее найти адвоката по уголовным делам. Провести аудит текущего бизнеса, исправить то, что нужно. Больше никогда не мутить с ИП, налогами и пр, маржинальность бизнеса позволяет. Выйти из пузыря. Нанять взрослого финдиректора. Вообще привыкать работать со взрослыми умными людьми из реальных секторов, где все это давно есть.

  2. Панически не релоцироваться, не бежать, но принять окончательное решение по совокупности личных факторов. Не воспринимать релокацию как способ решения всех проблем. Но иметь в запасе ПМЖ хорошо в любом случае.

  3. Никакого кэша дома, в ячейке, у сестры/брата/мамы. Это работает только на идиотов.

  4. Не искать спасения в криптовалюте. Как любое легкое решение, это неправильное решение, иллюзия. Транзакции прослеживаются, горячие кошельки блокируются, холодные можно потерять, залить, сломать, защита от мошенников традиционно очень слабая. Возможности купить за крипту что-то серьезное в мире сильно ограничены, а отношение к нелегализованным деньгам будет только ухудшаться. ВЕЗДЕ. Как часть портфеля — отлично, как решение всех проблем — глупо.

  5. Найти финансового консультанта — из тех, кто про защиту и международные решения (не про доходность), нарисовать стратегию (это день мозгового штурма, если дорого и интенсивно), начать реализацию стратегии.

  6. В этой стратегии иметь точный ответ на вопрос как и в каких активах работает и растет личный капитал, независимо от текущего состояния бизнеса. Твой бизнес отдельно. Ты как обеспеченный человек глобального мира — отдельно.

  7. Деньги упаковать в защитные оболочки с механизмом защиты от конфискации (это можно делать и дома, и за рубежом).

Не успокаиваться, пока:

  • бизнес не причесан как нужно по закону, не решены вопросы с налогами,

  • нет на горячих клавишах всех нужных людей,

  • не открыто 3-5 зарубежных банковских счетов (отчитанных!) и 2-3 брокерских/трастовых счетов (отчитанных!),

  • нет плана Б на случай выезда за рубеж (при каких триггерах, куда, на каких основания),

  • нет стратегии роста капитала в правильных легальных оболочках (они сегодня есть и для криптовалюты) отдельной от бизнес успехов или неуспехов.

Со всем этим успокаиваться тоже нельзя, но уже можно концентрироваться на привычных деловых вопросах, так как совесть чиста и ты сделал все что мог.

qmax

qmax

4 подписчика

Комментарии

12
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    09.11.23, 13:54

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Ой все

  • Логотип Arteos
    Arteos 09.11.23, 14:03

    Александр ОсадскийФинансовый директор

    Удалите мне память, защита детей как "новый бизнес" :) 

  • Логотип nlukina
    nlukina
    09.11.23, 14:07

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Дельные советы.  Особенно вот этот Заранее найти адвоката по уголовным делам 

  • Логотип Блудный сын
    Блудный сын 09.11.23, 14:09

    В стране разгул доносов

    что есть донос, а что есть сигнал компетентным органам на возможные злоупотребления, махинации, преступные действия?

    + людей настроили против индустрии.

    против индустрии настроя как такового нет. данная отрасль сама себя дискредитирует наличием того количества проходимцев которое в ней присутствует.    отрасль будет саморегулироваться, но для этого им нужно время.

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    09.11.23, 14:09

    Владислав Савушкин

    Надеюсь, что это последняя неделя, когда статьи вокруг этого инфоповода будут занимать профессиональное медийное пространство😏

    • Логотип nlukina
      nlukina
      09.11.23, 14:11

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      ну,  про Аяза может и последняя, но найдутся же новые инфлюенсеры из инфоцыганского отряда 

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        09.11.23, 14:13

        Владислав Савушкин

        Даааа...

        Предложение, согласно классической экономической теории, не появляется на пустом месте🤓

        • Логотип nlukina
          nlukina
          09.11.23, 14:15

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          конечно,  откройте любой тг канал - все что-то продают, какие-то свои супер знания. Значит спрос есть 

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            09.11.23, 14:25

            Владислав Савушкин

            Эх...один я наверно колумнист-альтруист😀

    • Логотип Блудный сын
      Блудный сын 09.11.23, 14:34

      ну так вы сами ранее писали что типа резонансное дело, прецедент и пр.  вот "творческий" народ и подтягивается.  "косточка сахарная" - есть что обглодать.

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        09.11.23, 14:39

        Владислав Савушкин

        ну так вы сами ранее писали что типа резонансное дело, прецедент и пр.

        Да, было дело😉

        Ну почитаем еще...почитаем🤓

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