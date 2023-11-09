Пособие по выживанию для инфобизнесмена (краткая выжимка мозгового штурма команды по клиентам данной категории)

Отраслевая солидарность ноль, возможности отраслевого лоббировании и защиты интересов ноль. Ты не журналист, не оппозиционер, даже не предприниматель в глазах других предпринимателей (хотя и им не сильно помогает)

Исходить из того, что четверть недовольных клиентов (включая проигравших суды) пойдут и напишут заявления. В стране разгул доносов + людей настроили против индустрии . Стадия охоты на ведьм, ведьма сейчас ты

Аргумент «я не Аяз, меня не увидят» инфантилен. Да, ты не Аяз, но и в системе не только генералы с полковниками. Свой товарищ майор на тебя найдется, все хотят расти

Под ударом все, применяется презумпция виновности. Единственная более-менее приемлемая для государства схема — через ООО без упрощенки . Тех, кто так делал — 0 целых 0 десятых. Смотрят не то, что сейчас, а историю последних 3-4 лет

Заранее найти адвоката по уголовным делам. Провести аудит текущего бизнеса, исправить то, что нужно. Больше никогда не мутить с ИП, налогами и пр, маржинальность бизнеса позволяет. Выйти из пузыря. Нанять взрослого финдиректора. Вообще привыкать работать со взрослыми умными людьми из реальных секторов, где все это давно есть.

Панически не релоцироваться, не бежать, но принять окончательное решение по совокупности личных факторов. Не воспринимать релокацию как способ решения всех проблем. Но иметь в запасе ПМЖ хорошо в любом случае.

Никакого кэша дома, в ячейке, у сестры/брата/мамы. Это работает только на идиотов.

Не искать спасения в криптовалюте. Как любое легкое решение, это неправильное решение, иллюзия. Транзакции прослеживаются, горячие кошельки блокируются, холодные можно потерять, залить, сломать, защита от мошенников традиционно очень слабая. Возможности купить за крипту что-то серьезное в мире сильно ограничены, а отношение к нелегализованным деньгам будет только ухудшаться. ВЕЗДЕ. Как часть портфеля — отлично, как решение всех проблем — глупо.

Найти финансового консультанта — из тех, кто про защиту и международные решения (не про доходность), нарисовать стратегию (это день мозгового штурма, если дорого и интенсивно), начать реализацию стратегии.

В этой стратегии иметь точный ответ на вопрос как и в каких активах работает и растет личный капитал, независимо от текущего состояния бизнеса. Твой бизнес отдельно. Ты как обеспеченный человек глобального мира — отдельно.