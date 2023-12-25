Контент - король. Король умер, да здравствует новый король - внимание

Если можно привлекать внимание и удерживать его хотя-бы 10-15 секунд и более, можно делать деньги.

Контент не нужен, нужен микро цикл, микро драматургия - то, что мы видим в кликерах, в рилсах, шортах. Микро драматургия - любое, самое простое действие, к примеру 15 секунд повторять однотипные танцевальные движения.

Пол - не важен, но лучше быть молодым, а красота все равно - рисуется. Легкий вход. Тоже самое в гипер казуальных играх - придумывать не надо. Надо найти тренд, скопировать и разместить в сторе - здесь уже нужна минимальная квалификация, но и потенциальный результат может быть выше. Понятие качества - уходит и заменено понятием вовлечение и удержание.

Вы платите рекламной сети за тысячу показов рекламы вашего крючка, чтобы получить новых подписчиков с одной стороны,.

И зарабатываете за тысячу показов рекламы аналогичного крючка в вашем приложении, ролике и т.п.

Т.е. есть ваши затраты на покупку трафика и доходы от продажи такого же трафика. Арбитраж полностью пожирает контент, услуги, малый бизнес, потому что не надо ничего придумывать. Простая (относительно) схема.

Главное - не надо переживать о продукте, о глубине, о драматургии. Ни о чем переживать не надо.

Кликбейт + покупка трафика = затраты

Простой микро цикл = удержание на 15+ секунд.

Продажа трафика = доходы.

Все, связанное с монетизацией 100% автоматизировано, вам не надо переживать - все делают рекламные сети. Вам надо взять там акк, следовать инструкциям, разместить инвентарь и все. Это в приложениях - там чуть посложней - для тех, кто потрудился разобраться в схеме, в основах программирования. Сильно не надо, ибо никто с 0 не пишет. Вы просто покупаете готовый код за 40$, меняете картинки, текст, SEO и в продакшн. Не получилось? Повторить до тех пор, пока не попали в восходящий тренд. Если удачно попали - можно в течении пол-года-год заработать от 200 до 500 тыс.$. Это схема для умных.

Для тех, кто вообще не способный - создавать кликабельный контент (это как правило микро драматургия), видео и рилсы. Свой не нужно. Находите вирусный, копируете, немного меняете, чтобы за копирайт сразу не выпилили - и порядок. Повторение паттерна.

Пишут, что гипер кеж сдает позиции. Камон. Это цена трафика повысилась и конкуренция, поэтому маржа стала меньше, зарабатывать труднй, но... Нейрофизиология то не изменилась. Механика Скиннера с переменным вознаграждением никуда не делась. Просто цена входа снизилась, поэтому рынок стал багровым гораздо быстрей + сформировались 2% монстров, которые выкупают весь трафик и поднимают цены. Как обычно - окно возможностей открылось, умные и упорные зашли и выросли в корпов быстрей, остальным достались крошки, а большая часть пролетела. Но речь не об этом.

Сформировался огромный рынок внимания-не-на-контенте. Когда Билл Гейц сказал, что контент король, он не думал, что карлик, пердящий в Youtube соберет 2 млн. аудиторию.

Это очень интересно - расщепление рынка контента на огромные ниши. Тем не менее, люди еще читают, смотрят хорошее кино, играют в глубокие игры.

Весь вопрос - какую аудиторию и каким способом мы хотим привлекать? Здесь, впрочем, постепенно все вытесняют мислиды - если 5 лет назад это был скандал, то сейчас, похоже норма.

Наблюдал за детьми в возрасте 6-8, кто регулярно смотрит детские говно-каналы. они не способны смотреть нормальное кино, не способны удерживать внимание с нормальным сюжетным темпом. а если просто начинают мелькать кадры - смотрят безотрывно. смыслы нет, но отлипнуть не могут. т.е. у них к этому возрасту не развит навык восприятия любой микро арки, длинней 10 секунд.