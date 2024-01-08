Наиболее важные Постановления Пленума ВС РФ за 2023 год. Обзор судебной практики

Постановление Пленума ВС РФ от 18.05.2023 № 11 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы» (https://vsrf.ru/documents/own/32440/?ysclid=lr1tvvd7qn475134679)
Постановление Пленума ВС РФ от 01.06.2023 № 14 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 317, 318, 319 УК РФ» (https://vsrf.ru/documents/own/32506/?ysclid=lr1twzxu2c256891991)
Постановление Пленума ВС РФ от 01.06.2023 № 15 «О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты» (https://vsrf.ru/documents/own/32507/?ysclid=lr1tz6cm5j338895918)
Постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2023 № 22 «О применении судами норм УПК РФ, регламентирующих подсудность уголовного дела» (https://vsrf.ru/documents/own/32600/?ysclid=lr1u0uwg2u731925995)
Постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2023 № 23 «О применении судами правил о залоге вещей» (https://vsrf.ru/documents/own/32601/?ysclid=lr1u24ls5m298611681)
Постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2023 № 24 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами административных дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (https://vsrf.ru/documents/own/32602/?ysclid=lr1u3p6yhd101135065)
Постановление Пленума ВС РФ от 29.06.2023 № 26 «Об особенностях применения судами в делах о несостоятельности (банкротстве) норм о поручительстве» (https://vsrf.ru/documents/own/32615/?ysclid=lr1u4y8ldh977756160)
Постановление Пленума ВС РФ от 12.12.2023 № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях» (https://vsrf.ru/documents/own/33243/?ysclid=lr1u684dos436922879)
Постановление Пленума ВС РФ от 12.12.2023 № 44 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении норм о самовольной постройке» (https://vsrf.ru/documents/own/33244/?ysclid=lr1u7gv6g066525117)
Постановление Пленума ВС РФ от 19.12.2023 № 47 «О практике применения судами законодательства об отсрочке отбывания наказания» (https://vsrf.ru/documents/own/33269/?ysclid=lr1u8pafc934624376)
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Наиболее важные Постановления Пленума ВС РФ за 2023 год. Обзор судебной практики
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