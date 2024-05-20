Какие налоги платят в Грузии и сложно ли это делать?

Если вы приехали в страну, то по определению вы должны платить со всех своих доходов, полученных от источника в Грузии, 20% подоходного налога. Не важно фрилансер вы или открыли косметический салон. Другое дело, что если вы не будете его платить, то вряд ли вас сразу привлекут к отвественности. Управляющий партнер грузинской юридической компании Just Advisors Анна Давидсон в разговоре с гайдом говорит, что за последние шесть лет работы не помнит массовых проверок и репрессий к нерезидентам, которые не платили подоходный налог.

⁠И все же, чтобы быть законопослушным, но при этом и не разориться, лучше всего зарегистрировать ИП и определить себя как малый бизнес. Тогда налог будет всего 1% с выручки, если вы за год заработали до 500 тысяч лари (около 190 тысяч долларов), а все что выше – уже 3%. Но тут важно помнить, что статус малый бизнес может быть применен не ко всем видам деятельности. Например, консалтинг, юридические и бухгалтерские услуги, продажа и аренда недвижимости и рекрутинг к малому бизнесу не относятся, а значит подоходный налог на доход от такой деятельности будет 20% с разницы между доходом и расходом.

Если вы открыли ресторан или просто продаете услуги местному населению, то после того, как вы заработаете 100 тысяч лари, придется начать платить НДС – а это 18%. От НДС освобождаются некоторые видя деятельности, например, медицинские или образовательные услуги, экспорт товаров и услуг, включая экспорт туристического продукта, но только если вы оказываете услуги туристам, а договор они заключили с вами за пределами страны.

На некоторые бизнесы есть фиксированная ставка налога, например, до 50 лари в месяц платят любые предприниматели, оказывающие услуги в сфере бьюти и косметологии (бровисты, стилисты, барберы), автослесари, пекари в пекарнях и другие. То есть, сколько бы не заработали, ваш налог за год не сможет быть больше 225 долларов.

Если вы зарегистрировались как малый бизнес, нужно отчитываться не раз в год, а раз в месяц. Но это не сложно: раз в месяц до 15 числа нужно заходить в личный кабинет на сайте и заполнять налоговую декларацию: вбивать заработанную сумму за месяц и за календарный год нарастающим итогом.