Про слухи о заморозке вкладов. Спойлер: скорее всего нет

Я никогда не корчил из себя Талеба-Фукуяму и живу без степени по макроэкономике, поэтому это не экспертная оценка, а рассуждения вслух.

Что я думаю:

1. Естественно, технически такая возможность есть.

2. В истории подобные моменты бывали (Аргентина-2021, СССР-91). Оба случая, на мой взгляд, кардинально отличаются от России-2025.

3. Как правило, циркуляторы слухов аргументируют двумя вещами: 1) государство заткнет вкладами дефицит бюджета; 2) государство не хочет, чтобы вклады сняли после понижения ставки и купили на эти деньги автомобиль и сливочное масло, потому что инфляция взлетит.

4. По первому пункту — у государства довольно много инструментов пополнения бюджета. Если нас интересует только те, где источник денег — граждане, есть налоги, например, НДС. И это гораздо менее разрывающийся в панику способ, чем что-то морозить. А еще можно просто напечатать деньги — и да, это увеличит инфляцию.

5. Но мысль о том, что вклады надо заблочить, чтобы не выросли цены — мне кажется абсурдной. Представьте, утром вы проснулись, налили кофейку, зашли на РБК и прочитали про заморозку депозитов. Знаете, что вы пойдете делать прямо в этот момент? Вытаскивать все. Продавать акции у брокера, обналичивать текущие и сберегательные счета, снимать весь кэш с карт в банкоматах. Для банковской системы это нокдаун, морозить тогда надо вообще все счета.

6. «Морозить все» — это значит, что вы больше никогда по доброй воле не придете открывать вклад, даже когда все станет нормально. Кэш станет сверхценностью. На рынке те же масло и автомобиль за кэш вам будут продавать дешевле, чем при оплате картой.

Государство (не российское, а любое, как система) не любит кэш, а любит прозрачность: это удобнее считать и контролировать.

7. ЦБ очень много лет лелеяло и наводило порядок в секторе: банили отмывочные банки, существует страхование вкладов с АСВ, и т.д.

Представить, что все это похоронят одним днем, чтобы "не росла инфляция" — серьезно?

8. У банков в 2024 года рекордная прибыль. Деньги населения — важный источник пассивов, которые можно инвестировать или выдать бизнесу и населению кредитами. Заморозка убьет привлечение денег населения как инструмент на много лет.

В общем, это решение мне кажется настолько иррациональным, что я не верю даже в возможность его обсуждения.

Ну и кроме того, это уже вопрос не экономики, а жизненной философии. Если вы думаете, что мы в СССР-91, странно переживать о вкладах. Нужно покупать спички, водку и сигареты (или что за универсальная валюта на черных рынках была).

Я так не думаю.