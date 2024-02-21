Коронавирус старит мозг на 20 лет. Какие упражнения для тренировки мозга знаете?

Согласно результатам исследования, опубликованным на медицинском портале Medscaрe, «затуманенность мозга» — одна из наиболее распространенных и постоянных жалоб у пациентов с затяжным COVID-19.
Ковид влияет на мозг, как серьезная черепно-мозговая травма и урон, нанесенный кислородным голоданием во время болезни, равнозначен внезапному старению мозга на 20 лет.
У переболевших ковидом страдает периферическая нервная система. У 46% из переболевших появился «туман в голове». Они жалуются на онемение конечностей и слабость, часто меняющиеся ощущения жара и холода, приступы потливости, нарушение сна, внезапное чувство страха, панические атаки. Также у них может произойти нарушение речи, спутанность сознания
А теперь вспомним все рекомендованные учёными способы, упражнения и методики, направленные на поддержание мозга и профилактику деменции.
Читала, что изучение иностранных языков — один из таких способов.
Но разве причина «тумана в голове» только ковид?
Какие упражнения для тренировки мозга знаете, применяете?
Комментарии11
По пятницам на Клерке с обеда все напрягают мозги😀 Владислав Олегович заботится обо всех😀
Кстати, на этой неделе напрягаем 🧠 в четверг. Подписывайтесь, чтобы не пропускать Мозгонапрягатель
о не знала такого, уже завтра?)
Выходной вроде бы в эту пятницу, поэтому решил завтра провести. Обычно по пятницам ближе к обеду выкладываю пост с заданием😉 Весело😀
Например
ага, я уже шарюсь у Вас там на странице) интересно и не только бухгалтерам)
Надежда, обязательно заходите в обеденное время на Клерк, Владислав опубликует пост с задачкой)) Очень интересно всегда!
я записала в ежедневник даже) обязательно приду тренировать мозги)
Владислав Олегович, ждем завтра мозгонапрягатель)))
Всенепременно, Наталия
Отличный вариант. Новые нейронные связи) Практикую чтение двух книг параллельно. Переключаюсь с одной на другую каждый день.
ой я такое тоже делаю. Но вот дочитать их не могу. Сейчас перечитываю Мастера и Маргариту, и каждый раз новые открытия у меня) и английский язык с носителем учу, тяжело, но очень весело)
носитель весёлый?