Коронавирус старит мозг на 20 лет. Какие упражнения для тренировки мозга знаете?

Длительный COVID-19 может состарить мозг на 20 лет. Группа учёных Ливерпульского университета пришла к выводу, что последствия заболевания коронавирусом сопоставимы с черепно-мозговой травмой.

Согласно результатам исследования, опубликованным на медицинском портале Medscaрe, «затуманенность мозга» — одна из наиболее распространенных и постоянных жалоб у пациентов с затяжным COVID-19.

Ковид влияет на мозг, как серьезная черепно-мозговая травма и урон, нанесенный кислородным голоданием во время болезни, равнозначен внезапному старению мозга на 20 лет.

У переболевших ковидом страдает периферическая нервная система. У 46% из переболевших появился «туман в голове». Они жалуются на онемение конечностей и слабость, часто меняющиеся ощущения жара и холода, приступы потливости, нарушение сна, внезапное чувство страха, панические атаки. Также у них может произойти нарушение речи, спутанность сознания

А теперь вспомним все рекомендованные учёными способы, упражнения и методики, направленные на поддержание мозга и профилактику деменции.

Читала, что изучение иностранных языков — один из таких способов.

Но разве причина «тумана в голове» только ковид?

Какие упражнения для тренировки мозга знаете, применяете?