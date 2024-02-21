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Надежда Гуселетова
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Коронавирус старит мозг на 20 лет. Какие упражнения для тренировки мозга знаете?

Длительный COVID-19 может состарить мозг на 20 лет. Группа учёных Ливерпульского университета пришла к выводу, что последствия заболевания коронавирусом сопоставимы с черепно-мозговой травмой.
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Коронавирус старит мозг на 20 лет. Какие упражнения для тренировки мозга знаете?

Согласно результатам исследования, опубликованным на медицинском портале Medscaрe, «затуманенность мозга» — одна из наиболее распространенных и постоянных жалоб у пациентов с затяжным COVID-19.

Ковид влияет на мозг, как серьезная черепно-мозговая травма и урон, нанесенный кислородным голоданием во время болезни, равнозначен внезапному старению мозга на 20 лет.

У переболевших ковидом страдает периферическая нервная система. У 46% из переболевших появился «туман в голове». Они жалуются на онемение конечностей и слабость, часто меняющиеся ощущения жара и холода, приступы потливости, нарушение сна, внезапное чувство страха, панические атаки. Также у них может произойти нарушение речи, спутанность сознания

А теперь вспомним все рекомендованные учёными способы, упражнения и методики, направленные на поддержание мозга и профилактику деменции.

Читала, что изучение иностранных языков — один из таких способов.

Но разве причина «тумана в голове» только ковид?

Какие упражнения для тренировки мозга знаете, применяете?

Комментарии

11
  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Какие упражнения для тренировки мозга знаете, применяете?

    По пятницам на Клерке с обеда все напрягают мозги😀 Владислав Олегович заботится обо всех😀

    Кстати, на этой неделе напрягаем 🧠 в четверг. Подписывайтесь, чтобы не пропускать Мозгонапрягатель

  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Читала, что изучение иностранных языков — один из таких способов.

    Отличный вариант. Новые нейронные связи) Практикую чтение двух книг параллельно. Переключаюсь с одной на другую каждый день.

    • Надежда Гуселетова
      Юрист

      ой я такое тоже делаю. Но вот дочитать их не могу. Сейчас перечитываю Мастера и Маргариту, и каждый раз новые открытия у меня) и английский язык с носителем учу, тяжело, но очень весело)

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        английский язык с носителем учу, тяжело, но очень весело)

        носитель весёлый?

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