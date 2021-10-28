Обзор раздела: бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерия 8.3

Наконец-то я осилила 3 раздел курса «Работа программе 1С: от нуля до отчетности» от «Клерка»🤗
Здесь мы прошли такие темы как:
1. Касса и банковские операции, работа с подотчетниками.
Подробно изучили как проводить поступление наличных, где найти и как распечатать кассовую книгу, как создавать платежные поручения, как формировать банковские выписки, как проводить списание, формировали авансовые отчеты.
2. Учет основных средств и нематериальных активов.
Создавали поступление ОС и НМА, делали отчеты, проверяли оборотно-сальдовую ведомость, принимали к учету ОС, а также списывали.
3. Производство и реализация продукции в «1С: Бухгалтерия предприятия».
Посмотрели как это найти, создавали выпуск продукции, а так же делали закрытие месяца.
4. Учет товаров и услуг. Приобретение и реализация в «1С: Бухгалтерия 8.3».
Изучили раздел Покупок, заводили поступления, посмотрели как перемещать материалы со склада на склад, а также сделали списание.
5. Заработная плата в «1С: Бухгалтерия 8.3».
Делали настройку заработной платы, полностью разобрали раздел заработная плата и кадры.
6. Больничные и отпуска в «1С: Бухгалтерия 8.3».
Посмотрели, где это можно найти, рассмотрели куда приходят запросы от ФСС и что нужно с ними делать, а также создавали отпуска.
7.И рассмотрели — Расходы будущих периодов и их списание.
Столько полезной информации мы получили лишь в одном разделе.💥
Мне, как бухгалтеру по заработной платы, было страшно и непонятно, как разобраться с ОС и НМА, с учетом товаров и услуг, и т.д., но после изучения материала, оказалось все просто и доступно, так как на курсе мы разбираем все пошагово!
Даже если есть какие-либо вопросы, то я спокойно пишу преподавателям и мне все прекрасно объясняют. Большое спасибо за такую возможность!!!💞
Далее идет важная и очень нужная тема «Закрытие периода и бухгалтерская отчетность».
После прохождения данной темы, я так же сделаю вам краткий обзор.🎁
До скорой встречи))
Начать дискуссию