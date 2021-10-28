Бухгалтер 1С: намного круче, чем просто бухгалтер

Всем привет🤗 Вот я и закончила изучать 3 раздел: «Закрытие периода и бухгалтерская отчетность» курса «Работа в программе 1С: от нуля до отчетности» от «Клерка». И вот к какому выводу я пришла, умение работать в программе 1С поможет претендовать на более высокий доход.

Немного поизучала статистику, так вот, «1С» используют как крупные государственные учреждения, так и предприятия малого и среднего бизнеса. По статистике, 87% компаний ведут бухгалтерию именного в 1С. Изучив вакансии и зарплатные предложения, пришла к выводы, что заработная плата бухгалтера 1С гораздо выше, чем у работников на той же должности, но без знаний платформы. В среднем бухгалтеры со знаниями программы зарабатывают на 15% больше своих коллег. Но, конечно, только освоить программу — недостаточно, Важно следить за обновлениями, развивать полученные навыки, ориентироваться в инструментах.

Как раз на этой неделе изучала на курсе повышения квалификации Работа в программе 1С: с нуля до отчетности важные моменты, без которых претендовать на высокую зарплату не получится.

В разделе 3 были изучены следующие темы:

1. Экспресс-проверка ведения учета.

При проведении данной проверки можно получить информацию о состоянии данных в программе 1С:Бухгалтерия 8.3. Мне понравилось, что в случае обнаружении ошибок, мы можем посмотреть рекомендации по их устранению и все исправить.

2. Отчетность в 1С: Бухгалтерия 8.3.

Просмотрели раздел «Отчеты», регламентированные отчеты.

Попробовали создать и заполнить данные отчеты,а также узнали как добавить их в избранное, для удобства работы.

3. Составление бухгалтерской отчетности в программе 1С: Бухгалтерия 8.3.

Рассмотрели состав форм полной и упрощенной бухгалтерской отчетности, узнали какими основными документами регламентируется бухгалтерская (финансовая) отчетность, в какие сроки нужно предоставить, кто сдает и кто не обязан сдавать. Много важной информации, но вся она изложена понятно, не запутаетесь.

Перед составлением бухгалтерской отчетности проводили закрытие месяца, для меня это оказалось новой информацией, с которой я не сталкивалась на практике, но объяснили все понятно и просто.

Также провели процедуру закрытия бухгалтерских счетов, на которых учитываются финансовые результаты деятельности организации (Реформация балана). Разобрали все подробно, поэтапно. Также после проведения закрытия месяца формировали оборотно-сальдовую ведомость, где разобрали каждую строку.

Далее, на примере коммерческой организации, создавали такие отчеты, как: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменении капитала, Отчет о движении денежных средств и Отчет о целевом использовании денежных средств.

После заполнения данных отчетов провели проверку всех форм отчетности и проверили контрольные соотношения.

Следующий раздел 4: Учет НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3.

Темы:

1. Настройка параметров учета и учетной политики для целей учета НДС.

Провели настройку плана счетов, во вкладке “Налоги и отчеты” выбрали,что подходит для нашей организации по НДС, провели настройку порядка нумерации выданных счетов-фактур.

2. Раздельный учет НДС. Настройки раздельного учета и распределение входного НДС.

Узнали, что раздельный учет НДС в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 предполагает использование третьего субконто для счета 19, который отражает способ учета входящего НДС. Рассмотрели, где это находится и как выбрать.

Провели распределение НДС и регистрировали полученные счета-фактуры.

3. Особенности переноса вычета НДС на другие периоды.

Оформили перенос вычета НДС на другой налоговый период и рассмотрели на какие особенности следует обратить внимание.

4. Восстановление НДС в программе 1С:Бухгалтерия 8.3.

Рассмотрели пример восстановления НДС для основного средства, которое с момента приобретения использовалось в облагаемой НДС деятельности, а потом стало применяться также в не облагаемой НДС деятельности.

Для меня эти разделы оказались немного сложноватыми в изучении, так как на практике с таким не встречалась, но после полученной информации, все это повторить самой - я думаю получится.

Далее перехожу к следующему, сложному и объемному в обучении, разделу 5: “Налоговая отчетность в 1С:Предприятие 8.3 на общей системе налогообложения”.

В следующем посте поделюсь с вами полученной информацией.