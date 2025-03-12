✅Закончилось мое обучение на курсе «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности». Подвожу итоги

Всем весенний приветик! Начало весны подкосило, как оказалось многих, грипп и меня не обошел стороной.🤧 Но болеть хватит, у меня заканчивается обучение, поэтому нужно было пройти последнюю тему в обучении, сделать итоговую работу и сдать итоговый тест.🧨

Сейчас расскажу обо всем по порядку.

Последняя тема: «Налоговая отчетность по персоналу в 1С:ЗУП».

1. Составление 6-НДФЛ в программе.

Разобрали кто сдает данный отчет, где он находится и как его заполнить.

2. Составление РСВ в программе 1С:ЗУП.

Также рассмотрели гле находится и как заполнить.

3. ЕФС-1 в программе 1С:ЗУП.

Учились заполнять правильно классификатор трудовых функций, создавали отчет, вносили изменения.

После прохождения последней темы, нужно было сделать итоговую работу, что для меня показалось очень сложным.

Необходимо было создать организацию, внести различные операции, а после создать такие отчеты, как: декларация по налогу на прибыль, декларация по НДС, расчет по страховым взносам.

И самым, завершающим этапом оказалось прохождение итогового тестирования. Было 30 вопросов и несколько попыток для успешного прохождения, я справилась со второй попытки, чему была безумно рада.

На этом и закончилось мое обучение по данному курсу, осталось дождаться подтверждающих документов и можно спокойно выбирать, что буду изучать дальше, ведь на «Клерке» всегда много полезных вебинаров и курсов.

До новых встреч!🤗