Основные секреты отказных ответов на требования ФНС 👌

Поговорим о том, как правильно отвечать на вопросы налоговой службы.

1️⃣ Уточнение.

Другими словами, отвечаем вопросом на вопрос.

Например: ФНС направляет требование о предоставлении пояснений или, ещё лучше, уточненного расчета в связи с ошибками. Но! Какие ошибки допущены, не указывает.

Вы не обязаны додумывать за инспектора. В требовании должна быть конкретика. Поэтому если вам не понятен запрос инспектора, пишем ответное «Требование» с просьбой предоставить конкретику по запрашиваемой информации 😎

2️⃣ «Ну так уж и быть». Здесь игра 50/50. Вы вроде и даете информацию, но в тоже время говорите инспектору, что вы точно знаете о своих права, а уж тем более о его обязанностях. При этом предоставляемая информация не должна вам навредить!

Например: Поступает требованием по ст. 93 по предоставлению документов и пояснений. В рамках камеральной проверки. Срок камеральной ещё не истёк.

Пояснения до можно предоставить, а вот документы... противоречит ст. 88 НК.



3️⃣ «Не пройдет».

Это как раз тот случай, когда в требовании запрошена информация за пределами допущенных рамок. Но здесь вы должны быть уверены в превышении полномочий инспектора на 100%.

Например: Наши любимое - запрос документов по ст. 88 НК, или в рамках ст. 93.1 запрашиваем все подряд, неважно относится к сути дела или нет.