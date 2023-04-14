Как отразить зарплату, выплаченную в январе за декабрь, в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023

Кратко и по пунктам, как отразить январскую и декабрьскую зарплаты в 6-НДФЛ.

Но прежде напомню, что:

1️⃣ Датой дохода до 01. 01. 2023 года считался последний день месяца – день начисления (30/31 число, в феврале 28/29 число).

Начиная с 01.01.2023 датой получения дохода признается день фактической выплаты дохода (перечисления денежных средств на счет физического лица/сотрудника).

Должны быть установлены точные даты получения дохода.

2️⃣ С 01. 01. 2023 датой удержания налога (НДФЛ) с зарплаты считается день выдачи денежных средств работнику.

А теперь к делу, как говорится 👌

Аванс за декабрь, выплаченный в декабре, признается доходом 2022 года.

Заработная плата за вторую половину декабря, выплаченная уже в январе, является доходом 2023 года на дату выплаты.

Что имеем⬇️

Аванс декабря в расчете 6-НДФЛ 2022 года:

✔️Раздел 1 - не заполняем.

✔️Раздел 2:

Стр 110 и 112 - доход в виде аванса декабря

Стр 140 - НДФЛ, исчисленный с аванса декабря;

Стр 160 - НДФЛ, удержанный с аванса декабря.

Заработная плата за вторую половину декабря, выплаченную в январе 2023 отражаем в Расчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года:

✔️Раздел 1 - НДФЛ, удержанный с аванса и заработной платы за вторую половину декабря (в полном объеме).

✔️Раздел 2:

Стр 110, 112 – заработная плата за вторую половину декабря;

Стр 140 - НДФЛ, исчисленный с заработной платы за вторую половину декабря;

Стр 160 - НДФЛ, с заработной платы за вторую половину декабря.

Теперь по вычетам⬇️

Вычеты применяются раз в месяц (календарный месяц).

Следовательно, либо вы их применяете к авансу за декабрь и отражаете в Расчете 6-НДФЛ за 2022 год по стр. 130 раздела 2, либо применяете к заработной плате за вторую половину декабря, выплаченную в январе и тогла отражаете в Расчете 6-НДФЛ в стр. 130 раздела 2 з 1й квартал 2023 года.