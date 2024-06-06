ФНС запрашивает все, что хочет. Правомерно ли?

Требование об истребовании документов в рамках п. 2, ст. 93.1 НК.
Что имеем? ➡️ Конкретную сделку. Сделку можем идентифицировать.
Далее по тексту истребуют договор, акты, УПД.
По стандарту ✔️
А вот дальше ⬇️
Единый журнал учета энергоресурсов (электроэнергии, воды, и т.д.), в котором отражены;
Отчеты (иные документы) о потребленных энергоресурсах, воды, и т.д.;
Расчеты пределов потребления энергоресурсов и воды по взаимоотношениям;
Приказы (иные документы) о закреплении сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, эксплуатацию электрических и тепловых сетей, охрану труда;
Документы, подтверждающие согласование размещения предприятия на арендованных площадях.
Разберем❔
Первое на что я обращаю внимание, это в рамках п.2 ст. 93.1 НК налоговый орган имеет право запрашивать документы, когда «возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки».
Но‼️
Такое право налоговому органу дается в разрезе первичных документов, на основании которых ведется учет налогоплательщика.
Далее смотрим определение «Первичный документ», а так же перечень первичных документов на основании ст.9 ФЗ-402 «О Бухгалтерском учете»
И теперь возникает вопрос ➡️ правомерны ли действия налогового органа в части запроса выше перечисленных документов, которые не являются первичными.
Если документы не являются первичными, то и обязанности по их хранению отсутствует у налогоплательщика.
Что скажете, коллеги❓ Поделитесь Вашим мнением.
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