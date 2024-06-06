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Анастасия Тарбеева
Налоговые проверки

ФНС запрашивает все, что хочет. Правомерно ли?

Как оценить правомерность истребования документов, не относящихся к первичным в рамках п. 2, ст. 93.1 НК.

Требование об истребовании документов в рамках п. 2, ст. 93.1 НК. 

Что имеем? ➡️ Конкретную сделку. Сделку можем идентифицировать. 

Далее по тексту истребуют договор, акты, УПД. 

По стандарту ✔️

А вот дальше ⬇️

  • Единый журнал учета энергоресурсов (электроэнергии, воды, и т.д.), в котором отражены;

  • Отчеты (иные документы) о потребленных энергоресурсах, воды, и т.д.;

  • Расчеты пределов потребления энергоресурсов и воды по взаимоотношениям;

  • Приказы (иные документы) о закреплении сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, эксплуатацию электрических и тепловых сетей, охрану труда;

  • Документы, подтверждающие согласование размещения предприятия на арендованных площадях. 

Разберем❔

Первое на что я обращаю внимание, это в рамках п.2 ст. 93.1 НК налоговый орган имеет право запрашивать документы, когда «возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки».

Но‼️

Такое право налоговому органу дается в разрезе первичных документов, на основании которых ведется учет налогоплательщика. 

Далее смотрим определение «Первичный документ», а так же перечень первичных документов на основании ст.9 ФЗ-402 «О Бухгалтерском учете»

И теперь возникает вопрос ➡️ правомерны ли действия налогового органа в части запроса выше перечисленных документов, которые не являются первичными. 

Если документы не являются первичными, то и обязанности по их хранению отсутствует у налогоплательщика. 

Что скажете, коллеги❓ Поделитесь Вашим мнением. 

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