Должная осмотрительность

ФНС считает, что наша компания сотрудничает с недобросовестным контрагентом и предъявляет претензию нам. Как быть

Должная осмотрительность перестала быть чистой формальностью, и прежде, чем заключить договор большинство компаний вынуждены тщательнейшим образом проверить будущего контрагента, используя все доступные методы. Как же быть, если после заключения договора вы почуяли неладное?

Версия для печати
ФНС считает, что наша компания сотрудничает с недобросовестным контрагентом и предъявляет претензию нам. Как быть
Иллюстрация: Anna Shvets/pexels

Одним из инструментов, способных обезопасить заказчика может стать налоговая оговорка.

image.png

К примеру, Газпром уже несколько лет работает с подрядчиками с использованием налоговой оговорки и прекрасно себя чувствует: «налоговые риски снижены в 19 раз».

Об этом упоминал начальник Департамента ОАО «Газпром» Карен Оганян. Он в целом считает налоговую оговорку способом ««защитить бизнес от претензий ФНС из-за контрагентов».

По словам топ менеджера, компания отказалась от сотрудничества с теми контрагентами, которые наотрез отказались подписывать новые условия.

Что даст применение налоговой оговорки

В первую очередь это минимизация налоговых рисков и отсутствие претензий от ФНС. Вот цитата из выступления заместителя начальника Контрольного управления ФНС Варвары Бурлевич:

«Я, например, когда выхожу на проверку к заказчику или подрядчику, смотрю коммерческое предложение, которое отправляется заказчику, и вижу там недозаложенные налоги, и параллельно еще заказчик пишет, что цена высоковата и нужно ее еще снизить. Это недопустимая история. В ходе проверки все это изымается, мы приходим к заказчикам, и в том числе уже им обозначаем их риски».

Если все же претензии от налогового органа поступили, то налоговая оговорка дает возможность удержать недополученную ФНС сумму НДС с подрядчика, вычитая ее из суммы стоимости его услуг. Этот процесс описан в налоговой оговорке и является абсолютно законным.

 

image.png

Сектора экономики, которые уже прошли процесс обеления выработали свои механизмы. К примеру, агропромышленный сектор и сфера профессиональной уборки.

Если речь идет о клининге (контракт на профуборку имеет практически каждая компания), обезопасить бизнес от претензий налоговиков достаточно просто: стоит воспользоваться калькуляцией услуг клининга, разработанной с участием ФНС.

Калькуляция – это залог справедливой цены, которая включает в себя все налоги.

Существует также специальный интернет ресурс Инфоресурс, в котором можно проверить подрядчика.

Если, согласно индикации, предусмотренной Инфоресурсом, подрядчик имеет зеленый цвет, то все в порядке и можно спокойно с ним работать. При желто- красной индикации следует применять калькуляцию и заключать налоговую оговорку.

«Если мы видим, что заказчики работают с красными компаниями, мы будем предъявлять претензии не только красным компаниям, но ещё и заказчикам».

Bangelov
Bangelov
Юрист Налоговый Консультант

Реорганизация компании

Уведомление, без которого реорганизацию «заморозят» и компанию оштрафуют

ФНС не пропустит дальше процедуру реорганизации компании, если уведомление кредиторов о таком решении учредителей не разместить на Федресурсе. Такая обязанность касается всех видов реорганизации: слияние, присоединение, разделение компании, выделение новой или преобразование одной формы в другую.

Личные финансы

Закон о добыче золота физлицами ждут Магадан, Забайкалье и Чукотка

Если разрешить людям легально добывать золото в местах, которые не представляют интереса для коммерческих организаций, то это создаст дополнительные рабочие места в самых труднодоступных, отдаленных территориях.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

УСН

Почта или ФНС потеряли уведомление о переходе на УСН. Что делать

Переход на УСН носит уведомительный характер. Если фирма соответствует критериям, которые установлены в НК для этого спецрежима, достаточно в конце года подать в ИФНС уведомление. Не лишним будет сохранить подтверждение того, что уведомление было направлено.

Почта или ФНС потеряли уведомление о переходе на УСН. Что делать
НДФЛ

📌 Какой код периода надо указывать в платежках-уведомлениях на НДФЛ: разъяснения ФНС

С 2023 года НДФЛ, удержанный за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, надо уплатить до 28 числа текущего месяца. То есть уплата идет по удержаниям, которые захватывают части двух месяцев. Какой же период ставить в платежке?

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ПСН

Заявление на перерасчет патента из-за смены адреса ИП может подать в произвольной форме

Если ИП вел деятельность по ПСН по одному адресу, а потом сменил место ведения деятельности, он оформляет новый патент, а по старому подает заявление на перерасчет. ИФНС не имеет права отказать, если заявление – в свободной форме.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Должная осмотрительность

ФНС считает, что наша компания сотрудничает с недобросовестным контрагентом и предъявляет претензию нам. Как быть

Должная осмотрительность перестала быть чистой формальностью, и прежде, чем заключить договор большинство компаний вынуждены тщательнейшим образом проверить будущего контрагента, используя все доступные методы. Как же быть, если после заключения договора вы почуяли неладное?

ФНС считает, что наша компания сотрудничает с недобросовестным контрагентом и предъявляет претензию нам. Как быть
Государственные ведомства

Ведущим бизнес в России иностранным компаниям рекомендовали не платить дивиденды свыше 50% прибыли

Минфин следит за дивидендной политикой компаний. Если иностранная компания никогда не платила дивиденды, а сейчас хочет выплатить всю накопленную прибыль за несколько лет, ведомству это не понравится. А если иностранная компания систематически выплачивала дивиденды, давала доходность акционерам и продолжает здесь работать, то дивиденды до 50%, квартальными платежами, по факту выполнения ключевых показателей эффективности – это пожалуйста.

Читать еще