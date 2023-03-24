ФНС считает, что наша компания сотрудничает с недобросовестным контрагентом и предъявляет претензию нам. Как быть

Одним из инструментов, способных обезопасить заказчика может стать налоговая оговорка.

К примеру, Газпром уже несколько лет работает с подрядчиками с использованием налоговой оговорки и прекрасно себя чувствует: «налоговые риски снижены в 19 раз».

Об этом упоминал начальник Департамента ОАО «Газпром» Карен Оганян. Он в целом считает налоговую оговорку способом ««защитить бизнес от претензий ФНС из-за контрагентов».

По словам топ менеджера, компания отказалась от сотрудничества с теми контрагентами, которые наотрез отказались подписывать новые условия.

Что даст применение налоговой оговорки

В первую очередь это минимизация налоговых рисков и отсутствие претензий от ФНС. Вот цитата из выступления заместителя начальника Контрольного управления ФНС Варвары Бурлевич:

«Я, например, когда выхожу на проверку к заказчику или подрядчику, смотрю коммерческое предложение, которое отправляется заказчику, и вижу там недозаложенные налоги, и параллельно еще заказчик пишет, что цена высоковата и нужно ее еще снизить. Это недопустимая история. В ходе проверки все это изымается, мы приходим к заказчикам, и в том числе уже им обозначаем их риски».

Если все же претензии от налогового органа поступили, то налоговая оговорка дает возможность удержать недополученную ФНС сумму НДС с подрядчика, вычитая ее из суммы стоимости его услуг. Этот процесс описан в налоговой оговорке и является абсолютно законным.

Сектора экономики, которые уже прошли процесс обеления выработали свои механизмы. К примеру, агропромышленный сектор и сфера профессиональной уборки.

Если речь идет о клининге (контракт на профуборку имеет практически каждая компания), обезопасить бизнес от претензий налоговиков достаточно просто: стоит воспользоваться калькуляцией услуг клининга, разработанной с участием ФНС.

Калькуляция – это залог справедливой цены, которая включает в себя все налоги.

Существует также специальный интернет ресурс Инфоресурс, в котором можно проверить подрядчика.

Если, согласно индикации, предусмотренной Инфоресурсом, подрядчик имеет зеленый цвет, то все в порядке и можно спокойно с ним работать. При желто- красной индикации следует применять калькуляцию и заключать налоговую оговорку.

«Если мы видим, что заказчики работают с красными компаниями, мы будем предъявлять претензии не только красным компаниям, но ещё и заказчикам».