Что включает в себя налоговая оговорка

Формирование рыночных тарифов по контракту с учетом всех законных издержек, в том числе, подлежащих уплате налогов, взносов.

Фактически, используя налоговую оговорку, стороны соглашаются, что исполнитель не использует налоговый демпинг как инструмент недобросовестной конкуренции, а покупатель не имеет косвенной экономической заинтересованности в налоговых нарушениях поставщика, т.е. исключает косвенный умысел Покупателя на налоговые нарушения Поставщика (п.1. ч.2 ст. 54.1 НК);

Свидетельствует о том, что исполнителю принадлежат материальные и трудовые ресурсы, которыми исполнена сделка: например, водители и транспортное средство при перевозке; работники – при клининге.

Важно отметить, контроль действительности исполнителя следует из прямого указания закона и поэтому не может быть расценен как непрофильная административная нагрузка для бизнеса.

Открытость налоговых сведений о Поставщике как инструмент, обеспечивающий: достоверность подтверждения от ФНС «Действительность исполнителя»; возможность возмещения имущественных потерь при неурегулированных налоговых «разрывах» по НДС по соглашению о возмещении потерь.

Возмещение убытков Покупателя в случае доначисления налогов по сделке с Поставщиком по Решению налогового органа по правилам ст. 15, 431.2. ГК.

Правомерность подтверждается судебной практикой по делам А53-22858/2016, А33-3832/2019 (определение ВС от 09.09.2021 г. № 302-ЭС21-5294).

К сожалению, нельзя назвать этот инструмент реально эффективным, учитывая его неоперативность – решение налогового органа может быть вынесено спустя годы после завершения операций с контрагентом, к моменту предъявления требования по указанным основаниям поставщик, как правило, уже ликвидирован или брошен, реальных бенефициаров не установить и взыскание не будет исполнимым.

Соглашение по правилам ст. 406.1.ГК о возмещении имущественных потерь вследствие неурегулирования налоговых «разрывов» по НДС.

То есть стороны в рамках гражданско-правовых отношений установили право Покупателя не применять налоговую выгоду по операциям с поставщиком в виде вычета по НДС, если в бюджете (не исключительно непосредственно контрагентом-поставщиком, но любым из участников хозяйственных цепочек) не был сформирован источник для этого вычета.

Положение налоговой оговорки о том, что «в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета», отвечает истинному пониманию участниками хозяйственной операции косвенной сути налога на добавленную стоимость и направлено на побуждение всех участников связанной цепочки поставщиков добросовестно формировать этот источник для применения вычета по налогу своим покупателем.

Как работает оговорка в части «рызрывов» по НДС

При обнаружении налоговым органом «разрыва» по НДС Покупатель получает от своего налогового органа Информационное письмо № 1 в отношении Поставщиков, давших Согласие на раскрытие налоговой тайны.

Только при даче такого Согласия налоговый орган обязательно направит Покупателю Информационные письма, которые подтверждают наличие (урегулирование/не урегулирование) налогового «разрыва» по НДС и устанавливают факт того, что имущественные потери были понесены (т.е. Налоговая оговорка работает ТОЛЬКО, если Поставщик дал Согласие).

При отсутствии Согласия, Покупатель возможно будет проинформирован о «разрыве» в цепочке с участием его Поставщика в рамках вызова налоговым органом на Комиссию по легализации налоговой базы, но сведения, полученные на Комиссии, не могут быть положены в основу применения налоговой оговорки в части урегулирования имущественных потерь и не могут быть опубликованы в Информационном ресурсе о налоговых «разрывах».

Востребованность бизнесом применения механизма налоговой оговорки подтверждается высоким интересом участников различных отраслей экономики.

На сегодня, более 33 000 компаний раскрыли налоговую тайну в части сведений о налоговых «разрывах» по НДС, механизм успешно применяется в АПК, в сфере строительства ГК Газпром, при реализации нацпроектов в строительстве, а также в отрасли клининга.