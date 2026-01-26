Чистота как инвестиция: почему офисный клининг напрямую влияет на вашу прибыль

Многие рассматривают клининг как строку в бюджете, которую хочется максимально сократить. Однако современные исследования в области HR и операционной эффективности показывают: чистота в офисе — это не вопрос эстетики, а инструмент управления продуктивностью персонала.
«Синдром больного здания»: невидимый враг продуктивности
Вы замечали, что к середине дня сотрудники жалуются на сонливость, сухость в глазах или головную боль? Часто причина не в переутомлении, а в «синдроме больного здания». Такому состоянию немало способствуют пыль и аллергены, скопившиеся в пыли в ковролине или на полках — это инкубатор для пылевых клещей. На рабочем столе бактерий может быть в 400 раз больше, чем на сиденье унитаза. Клавиатуры, мышки и телефоны — главные проводники инфекций. Все это способствует росту числа краткосрочных больничных и общему снижению концентрации внимания у коллектива. Профессиональный клининг с использованием дезинфектантов без резкого запаха решает проблему незаметно для сотрудников.
Качество воздуха и когнитивные способности
Не стоит забывать также о том, что чистота — это не только то, что мы видим, но и то, чем мы дышим и здесь важное внимание следует уделять системам вентиляции и регулярной влажной уборке.
· Вентиляция: Оседание мелкодисперсной пыли в каналах кондиционирования приводит к тому, что система гоняет аллергены по кругу.
· Регулярная влажная уборка: Поддержание оптимальной влажности и чистоты поверхностей помогает удерживать уровень CO2 в норме, что, согласно исследованиям Гарварда, повышает скорость принятия решений сотрудниками на 60%.
Психологический комфорт и лояльность
Офис — это «второй дом», в котором сотрудники нередко проводят больше времени, чемв доме «первом». Если сотрудник видит грязные разводы на стеклах, засаленную мебель или неубранный санузел, он даже не всегда осознанно воспринимает это как небрежное отношение компании к нему самому.
Хаос на рабочих местах и в общих зонах повышает уровень кортизола (гормона стресса). В чистом, структурированном пространстве люди чувствуют себя спокойнее. Кстати, одно из правил работы Toyota (знаменитый кайдзен) включает в себя обязательное правило: избавиться от всего лишнего в офисе и на производстве и неизменно поддерживать порядок на рабочих местах и подсобных помещениях.
Забота о гигиене — это самый простой и понятный способ проявить лояльность к персоналу. Чистая кухня и сияющие входные группы создают ощущение стабильности и высокого статуса компании. А в ритейле и HoReCa чистота в помещении напрямую может влиять на выручку.
Согласно данным ISSA (Международной ассоциации фасилити услуг), качественная уборка снижает риск заражения вирусными заболеваниями в офисе на 80%, а количество пропусков по болезни — на 46%. Как итог качественная уборка и дезинфекция точек касания (ручки, кнопки лифтов, техника) снижают распространение вирусов на 80%, а количество больничных — на 2-4 дня на человека в год.
Выгоды качественной уборки в офисе
Многие считают клининг затратами. Давайте переведем это в категорию инвестиций.
Возьмём компанию из 100 сотрудников, средняя зарплата — 100 000 руб. Стоимость 1 дня болезни обойдется собственнику примерно в 4 500 руб. (потеря производительности + выплаты). Если благодаря клинингу каждый сотрудник будет болеть хотя бы на 1 день меньше в год, компания сохранит 450 000 руб.
Одно из исследований производительности труда показало, что комфортная среда повышает продуктивность на 12%. В грязном или пыльном офисе когнитивные способности падают из-за высокого уровня CO2 и дискомфорта. К примеру, если рост продуктивности составит скромные 1%, для компании с ФОТ в 10 млн руб. это эквивалентно 100 000 руб. дополнительной ценности в месяц. Это мы еще не касались продления службы активов с помощью грамотного клининга.
Несколько советов при выборе подрядчика по клинингу
Выбор клининговой компании для бизнеса (B2B) — это вопрос не только чистоты, но и безопасности, имиджа и долговечности вашего имущества. В отличие от частного заказа, здесь важны масштаб, системность и юридические гарантии.
Вот краткий чек-лист, на что обратить внимание:
1. Убедитесь, что компания умеет работать с коммерческими объектами. Офис, склад и пищевое производство требуют принципиально разных подходов, химии и оборудования. Попросите список действующих клиентов и рекомендации.
2. Профессионалы приходят со своим «арсеналом». У компании есть поломоечные машины, промышленные пылесосы, роботы –уборщики и т.д. Важно, чтобы компания использовала сертифицированные профессиональные средства (а не бытовую химию из супермаркета).
3. Узнайте, как компания подбирает и обучает сотрудников:
· Проходят ли клинеры проверку службы безопасности?
· Есть ли на объекте менеджер (супервайзер), который контролирует работу смены?
· Закрепляется ли за вами постоянная бригада?
Юридическая прозрачность и уплата налогов
· Готова ли компания четко прописать в договоре перечень работ, график, количество персонала на объекте и критерии оценки чистоты.
· Сверьте показатели налоговой нагрузки с нормативными расчетами для отрасли от ФНС (письмо от 26.04.2024 СД-4-2/4985@)
Самая низкая цена в B2B часто означает экономию на налогах, зарплатах (что ведет к текучке) или качестве химии. Сравнивайте сметы по детализации: что именно входит в стоимость и как часто проводятся генеральные работы.
Начать дискуссию