Чистота как инвестиция: почему офисный клининг напрямую влияет на вашу прибыль

Качество воздуха и когнитивные способности

Не стоит забывать также о том, что чистота — это не только то, что мы видим, но и то, чем мы дышим и здесь важное внимание следует уделять системам вентиляции и регулярной влажной уборке.

· Вентиляция: Оседание мелкодисперсной пыли в каналах кондиционирования приводит к тому, что система гоняет аллергены по кругу.

· Регулярная влажная уборка: Поддержание оптимальной влажности и чистоты поверхностей помогает удерживать уровень CO2 в норме, что, согласно исследованиям Гарварда, повышает скорость принятия решений сотрудниками на 60%.