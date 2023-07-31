Золото против всех. Особенности инвестирования в драгоценные металлы

Логика простая, когда случается кризис инвесторы стараются избавиться от финансовых активов, на брокерских счетах появляются денежных средства и необходимость их куда-то вложить. В этом случае золото и драгоценные металлы являются хорошей альтернативой, золото всегда растёт в цене при долгосрочном горизонте инвестирования.

Что нужно знать про инвестиции в драгоценные металлы?

Самые популярные драгоценные металлы для инвестиций - это золото, серебро, палладий и платина. Их разделяют на две группы:

Золото. Промышленные металлы. Металлы, которые используются в производстве.

Инвестиции в драгоценные металлы имеют ряд преимуществ:

Высокая ликвидность. Стоимость драгоценного металла не привязана ни к какой валюте или ценным бумагам и в любой момент времени может быть продана. Легко купить, легко продать. Универсальность. Драгоценные металлы можно продать в любой точке мира, в любое время. Высокая ценность. Запасы драгоценных металлов ограничены, через 10-15 лет их можно будет продать по высокой цене. По правилам общей экономической теории, чем больше ограничен ресурс, тем дороже он будет стоить. Золото растёт всегда. Бывают периоды простоя (3-5 лет) и снижения в отдельный конкретный год, но на горизонте 10-15 лет золото будет расти. Деньги в бумажной форме ничем не обеспечены. Золото обеспечено золотом. Долговечность. При должном хранении драгоценные металлы могут сохранять своей первоначальный вид в течение нескольких сотен лет. Но есть риск существенного снижения стоимости, например, когда золотой слиток или монета утрачивают свою совершенную форму в результате механического повреждения или неправильных условий хранения. Чтобы снизить данный риск, можно покупать золото на обезличенный металлический счёт (ОМС).

К минусам инвестиций в драгоценные металлы можно отнести:

Низкую доходность — стоимость драгоценных металлов растёт слишком медленно, поэтому ощутимую доходность можно получить только при продаже не менее чем, через 10-15 лет, Налоги. В России все операции с драгоценными металлами облагаются налогом. Высокую стоимость. Стоимость драгоценного метала (кроме серебра и меди) варьируется от 2 тыс. руб. за 1 грамм. Соответственно, чтобы купить физически ощутимый предмет (слиток или монету), нужно вложить крупную сумму.

Как инвестировать в золото и драгоценные металлы

Покупка золотых слитков. Нужно просчитать транзакционные издержки на хранение. Золотые инвестиционные или памятные монеты. Торговля на бирже. Ставки на падении или росте золота. Покупка акций золотодобывающих компаний. Золотые ПИФы или ETF. Открытие обезличенного металлического счета. Из плюсов — доступность, в 2023 году нет налогов.

Металлический счёт — это счёт, на котором отражаются принадлежащие вам драгоценные металлы граммах без сведений о пробе, номерах слитковых производителе.

Металлический счёт можно открыть в большинстве крупных банков.