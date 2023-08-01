Какой тип ИИС выбрать для инвестора (А или Б)

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Экономическая суть данного счета - инициатива государства привлечь длинные деньги на фондовый рынок. Я уже говорила, что всегда и все финансовые институты заинтересованы в длинных деньгах, то есть тех деньгах, которые клиенты передают в пользование институту более чем на 1 год и чем этот срок дольше, тем для финансового института лучше.

Итак, ИИС - это особый вид брокерского счет, на который инвестор может приобретать ценные бумаги и при этом иметь возможность получать налоговые льготы. При открытии ИИС есть три важных ограничения: Срок инвестирования должен быть не менее 3х лет (если денежные средства будут сняты со счета ранее, то налоговые льготы будут потеряны за весь период).

Сумма инвестирования не более 1 млн.руб. (если сумма инвестирования больше 1 млн. руб., то они не попадают под действие налоговых льгот)

Можно открыть только один тип ИИС. Существуют два типа - тип А и тип Б.

Тип А - получение налогового вычета на сумму не более 400 тыс. Руб. В год, тип Б - получение налоговой льготы на суммы не более 1 млн. руб. в год.

В чем разница между двумя типами ИИС и какой тип счета выгодней?

ИИС типа А подойдет тем, кто иметь доход, облагаемый НДФЛ (Налог на доходы физических лиц), а также пассивным инвесторам со стратегией «купить-держать». ИИС типа Б подойдет, напротив, активным инвесторам, которые хорошо знают фондовый рынок, а так же тем, кто не имеет дохода, облагаемого НДФЛ (например, самозанятые граждане).

Выгода ИИС типа А заключается в том, что инвестор получает налоговый вычет на сумму произведенных инвестиций, но не более 400 тыс руб. Полученный налоговый вычет не может быть больше той суммы НДФЛ, которая уплачена в бюджет с заработной платы. Например,

ваша заработная плата в год, которую вы получаете, составляет 840 тыс. руб. или 70 тыс. руб. в месяц. НДФЛ, который платит ваш работодатель составляет 13% или 125 500 рублей в год. Если вы инвестируете на ИИС типа А 400 тыс. руб. в год, то налоговый вычет составит 13% или 52 тыс. руб. Если инвестиции будут меньше, то и налоговый вычет соразмерно уменьшится.

Таким образом, налоговый вычет по счету ИИС типа А может быть получен вне зависимости от результатов торговли ценными бумагами, при налоговом счёте типа В сумма налогового вычета зависит от финансовых результатов торговли ценными бумагами.

Какую доходность в итоге вы получаете при инвестировании на ИИС типа А? В первую очередь это зависит от ценных бумаг, которые вы приобретаете на свой счет. Начинающим инвесторам больше подойдут консервативные инструменты. Это могут быть государственные ОФЗ или муниципальные облигации, а также корпоративные облигации надежных эмитентов. По таким облигациям доходность может колебаться на уровне от 5 % до 8% годовых. Но если вы прибавите 13% после получения налогового вычета, то увеличите доходность соответственно. Это существенно выше ставок по депозитам.

Если говорить об ИИС типа Б, то для получения такой же доходности как по ИИС типа Б необходимо занять активную позицию в инвестировании, трейдинг. Напомню, что для эффективного трейдинга ценными бумаги нужен опыт, навыки и значительные знания о фондовом рынке, что не всегда подходит начинающим инвесторам. Можно покупать и продавать ценные бумаги каждый день, при этом весь доход будет освобожден от налогообложения, включая доход от курсовой разницы.