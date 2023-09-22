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Дмитрий Варкентин

Возможность дополнительного успеха налогоплательщика при обращении в Верховный суд близка к нулю

Рассмотрим завершенный недавно судебный налоговый спор, продлившийся более двух лет
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    Дела в арбитражных судах, в том числе по налоговым спорам, рассматриваются плюс-минус с соблюдением процессуальных сроков. Случаются, конечно, прецеденты, когда дело может не один год рассматриваться только в суде первой инстанции. Об одном из таких случаев о признании дробления бизнеса незаконным я уже писал в одной из предыдущих публикаций. Но это совершенно точно исключение из правила, причем довольно редкое (правда, сразу оговорюсь, что банкротные дела в этом плане по понятным причинам остаются «за скобками»).

    В то же время, не такими уж редкими являются ситуации, при которых дело может годами рассматриваться в судах трех инстанций. И связано это не с нарушением процессуальных сроков каждым из отдельно взятых судов, а с тем обстоятельством, что кассационный суд обладает полномочиями при определенных обстоятельствах по возврату дела на новое рассмотрение в суд первой (иногда – второй) инстанции. Такого рода возврат в юридической среде часто обозначается словосочетанием «уход на второй круг».

    В моей практике не было дел, которые рассматривались более чем «в два круга». Но случаются и четыре (!) круга рассмотрения.

    Окончательную точку на излете второго круга в деле №А56-30133/2021 поставил Арбитражный суд Северо-Западного округа.

    Существо спора

    В отношении Общества была проведена комплексная выездная налоговая проверка, результаты которой были оформлены решением о привлечении к ответственности с доначислением НДС, налога на прибыль и пеней. Все доначисления были связаны с эпизодом взаимоотношений налогоплательщика с одним из своих контрагентов.

    Не согласившись с данным решением, Общество обжаловало его в суд (после процедуры досудебного урегулирования). Суд первой инстанции принял решение о частичном удовлетворении требований заявителя, признав недействительным решение инспекции в части доначисления налога на прибыль, соответствующих пеней и штрафа. Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, однако кассация вернула дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

    При новом рассмотрении дела судебным актом суда первой инстанции, измененным апелляционным судом, из решения инспекции были убраны не только доначисления по налогу на прибыль, но еще и примерно половина суммы НДС.

    Окончание дела

    Рассмотрев кассационную жалобу инспекции, Арбитражный суд Северо-Западного округа принял Постановление, которым определил окончательный размер доначислений.

    В части НДС Постановление апелляционного суда было оставлено без изменения; при этом было отмечено, что, несмотря на доказанность и обоснованность инспекцией довода о наличии формального документооборота со спорным контрагентом, дополнительные налоговые обязательства по проверке должны рассчитываться, только исходя из наценки, произведенной посредством этого контрагента, поскольку инспекцией был установлен реальный поставщик (находившийся далее по цепочке поставщиков), сомнений в котором в части создания источника для вычетов не имелось и не имеется.

    В части налога на прибыль Постановление суда апелляционной инстанции было изменено: примерно половина доначислений была «возвращена» в решение инспекции, поскольку налогоплательщиком, по мнению кассационного суда, было не доказано и не обосновано несение расходов, документально приходившихся на спорного контрагента.

    Формально как налогоплательщик, так и инспекция, имеют право на обращение в Верховный суд с кассационной жалобой. Однако в реальности инспекция таким правом пользуется только в исключительных случаях и только по всякий раз отдельному управленческому решению Центрального аппарата ФНС РФ; возможность же успеха налогоплательщика при обращении в высшую судебную инстанцию, учитывая обстоятельства по делу и его ход, на мой взгляд, близка к нулю. Впрочем, за него и так можно порадоваться: сумма доначислений в результате судебных разбирательств снижена приблизительно в два раза.

Телеграм-канал “Записки налогового адвоката”

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

53
Дмитрий Варкентин

Дмитрий Варкентин

Налоговый адвокат в Адвокатский кабинет Варкентина Д.Ю.

11 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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