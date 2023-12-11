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Дмитрий Варкентин

Анализ налоговых рисков: причем здесь юрист?

Совершенно понятным и оправданным является желание налогоплательщика избежать проблем с налоговой инспекцией, не дожидаясь их возникновения.
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Такой работе на опережение налоговая служба сама всячески способствует. В частности, давно функционирует сервис «прозрачный бизнес» на сайте nalog.ru, посредством которого по запросу выдается множество сведений, характеризующих любое юридическое лицо или индивидуального предпринимателя.

Помимо государственных, существуют и частные автоматизированные системы проверки контрагентов и должной осмотрительности в их отношении.

В любой компании в том или ином виде (в штате или на аутсорсе) присутствует бухгалтерская служба, которая на постоянной основе (в фоновом режиме) контролирует соблюдение налогового законодательства для недопущения соответствующих проблем (в том числе, с использованием вышеупомянутых автоматизированных систем).

Для того, чтобы проверить правильность как бухгалтерского, так и налогового учета, любой налогоплательщик может нанять аудитора, и получить аудиторское заключение с выявлением слабых мест в плане налоговых рисков.

Казалось бы, причем здесь юрист?

То есть, понятно, что в случае возникновения проблемной ситуации (на любой ее стадии: от получения требования или вызова на комиссию для побуждения к доплате до получения акта (решения) по итогам налоговой проверки), необходимость в привлечении юриста мало у кого вызывает сомнения, поскольку сразу возникает, как минимум, вопрос о соблюдении процедурных правил, которые не относятся к компетенции ни бухгалтера, ни аудитора. Но если речь идет о рутинной работе без каких бы то ни было признаков повышенного интереса со стороны фискального ведомства – есть ли смысл в привлечении юриста для анализа налоговых рисков?

Естественно, что ответ на этот вопрос всегда зависит от мнения лиц, принимающих управленческие решения. Но вот что, я считаю, им следует при этом иметь в виду.

Если подойти к вопросу на философском уровне (и в то же время быть лаконичным), то отличие бухгалтера или аудитора от налогового юриста (адвоката) состоит в том, что первые анализируют любой сюжет сквозь призму цифр, тогда как юрист главным образом оперирует словами.

К примеру, самым прекрасным образом выверенная сухими расчетами экономическая обоснованность той или иной сделки может пойти прахом при налоговой проверке, если эта сделка была облечена в ненадлежащую форму несоответствующего содержанию сделки договора.

Кроме того, юридический анализ в процессе работы по предотвращению налоговых рисков необходим в свете того, что, собственно, ошибки в цифрах сами по себе не могут составить существо какого бы то ни было налогового спора; в то время как различная трактовка тех или иных правил, выраженных в словах, всегда к таковому спору как раз и приводит.

Неудивительно поэтому, что одним из основных способов доказывания позиции налоговой инспекции при проведении основных мероприятий налогового контроля (камеральных и выездных налоговых проверок), являются допросы, в ходе которых налоговый инспектор в непосредственном и устном («словесном») режиме пытается выяснить интересующие его аспекты.

Словесным, устным, непосредственным и, самое главное, основанным на выраженных в словами нормах закона является и судебное разбирательство, которое необходимо иметь в виду даже на начальном этапе разборок с налоговым органом.

Работа юриста в процессе анализа налоговых рисков может выражаться в следующих мероприятиях:

  • Проверка договоров (иных документов) и документов по их исполнению (в том числе, в их взаимосвязи) по отдельным эпизодам (или по совокупности эпизодов) финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика – на предмет их соответствия критериям реальности, исполнимости, достоверности с точки зрения налоговых последствий;

  • Формирование целостного фактического и юридического обоснования взаимодействия с контрагентом (каким образом выбирался контрагент, как проверялся контрагент, как оговаривалась и заключалась сделка, каким образом осуществлялась коммуникация при заключении и исполнении сделки; документальное, фактическое и свидетельское подтверждение, легендирование сделок);

  • Юридические консультации и заключения по любым вопросам/запросам бухгалтеров (аудиторов, ЛПР);

  • Подготовка к допросам лиц, вызов которых в налоговую инспекцию представляется наиболее вероятным.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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