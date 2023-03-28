Отчетность в СФР

Новый порядок подтверждения ОКВЭД и обновленные формы документов.

С 4 апреля 2023 года вступит в силу новый порядок подтверждения основного вида экономической деятельности, обновленные формы заявлений ‎о подтверждении основного вида экономической деятельности и ‎о выделении подразделений в самостоятельные ‎классификационные единицы (СКЕ).

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Новый порядок подтверждения ОКВЭД и обновленные формы документов.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Напомним, до настоящего времени действовал порядок подтверждения основного вида экономической деятельности работодателя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденный приказом Минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55 (с изменениями и дополнениями).

С 2023 года документы на подтверждение основного вида деятельности для установления тарифа взносов на травматизм представляются в новый единый социальный фонд.

В этой связи Минтруд внес правки в порядок подтверждения и соответствующие документы, приказ от 27.12.2022 № 818н, действует с 4 апреля 2023 года.

Формы документов теперь выглядят так:

  • заявления о подтверждении ОКВЭД:

image.png
Заявления о подтверждении ОКВЭД.

  • заявления о выделении подразделений в СКЕ:

image.png
Заявления о выделении подразделений в СКЕ.

Также новый порядок учитывает, что с отчетных периодов 2023 года работодатели сдают «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)».

Что ещё изменится в законах с апреля, читайте в нашем обзоре.

Вадим Петров
Вадим Петров

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Отчетность в СФР

Новый порядок подтверждения ОКВЭД и обновленные формы документов.

С 4 апреля 2023 года вступит в силу новый порядок подтверждения основного вида экономической деятельности, обновленные формы заявлений ‎о подтверждении основного вида экономической деятельности и ‎о выделении подразделений в самостоятельные ‎классификационные единицы (СКЕ).

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