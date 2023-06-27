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Налоговые изменения 2023

Каких изменений в законах ждать с 1 июля 2023 года. 6 главных изменений

Законодательные изменения июля затронут МСП, которые смогут прекратить деятельность в упрощенном порядке, изменят КБК для уплаты авансовых платежей в ВЭД, введут акциз производителям сахаросодержащих напитков и физлицам разрешат обмениваться налоговыми документами через Госуслуги. Об этом и не только, читайте в статье.6
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Каких изменений в законах ждать с 1 июля 2023 года. 6 главных изменений
Каких изменений в законах ждать с 1 июля 2023 года.

Упрощенная процедура закрытие малого и среднего бизнеса

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статью 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» был подготовлен в целях исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина от 5 мая 2022 г. № ММ-П13-7594 и направлен на упрощение порядка исключения юридического лица, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, из единого государственного реестра юридических лиц по решению учредителей (участников).

Помимо значительного сокращения сроков, новый формат снимает ограничения для заинтересованных в продолжении бизнеса предпринимателей. Ранее процесс закрытия организации мог занимать до года. Поэтому многие предприниматели дожидались принудительного прекращения деятельности юрлица налоговым органом. Такой порядок ликвидации чреват для владельцев бизнеса запретом на 3 года становиться учредителями, участниками или генеральными директорами компаний, а также административной ответственностью за непредставление отчетности.

Для упрощенной процедуры закрытия субъекта МСП теперь потребуется только одно обращение в налоговый орган с заявлением. Сделать это можно будет и в онлайн-режиме. После обращения в течение 5 дней налоговая служба самостоятельно проверит наличие у предприятия препятствий для упрощенного исключения из ЕГРЮЛ. После публикации информации о закрытии в журнале «Вестник государственной регистрации» у тех, кто возражает против прекращения деятельности предприятия, будет 3 месяца, чтобы заявить об этом. При отсутствии препятствий налоговая служба автоматически ликвидирует организацию.

Чтобы воспользоваться упрощенной процедурой, предприятие должно состоять в Реестре субъектов МСП; не являться плательщиком НДС или лицом, освобожденным от его уплаты; не иметь недвижимого имущества и транспортных средств, неудовлетворенных требований кредиторов, задолженностей по выплате выходных пособий, обязательных платежей, неисполненных обязательств по результатам налоговых проверок, недостоверных сведений о себе в ЕГРЮЛ. Организация также не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

Федеральный закон от 13.06.2023 № 249-ФЗвступит в силу с 1 июля 2023 года.

ВЭД: с 1 июля 2023 года изменится КБК для уплаты авансовых платежей в таможню

С 1 июля 2023 года при осуществлении внешнеэкономической деятельности изменяется код бюджетной классификации для уплаты таможенных авансовых платежей. С этой даты их необходимо уплачивать с указанием КБК 153 01 06 13 01 01 0000 510 «Увеличение финансовых активов за счет операций по авансовому платежу, предусмотренному в отношении обязательных платежей правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации» (Информация ФТС России от 16 мая 2023 года).

Данные денежные средства далее могут быть использованы при уплате:

  • НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации;

  • акцизов на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации;

  • вывозных таможенных пошлин;

  • ввозных таможенных пошлин;

  • таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования;

  • специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин;

  • предварительных специальных, предварительных антидемпинговых и предварительных компенсационных пошлин;

  • таможенных сборов;

  • утилизационных сборов;

  • денежного залога в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей.

С 1 июля по 31 декабря 2023 года денежные средства, уплаченные на КБК, действующий до 1 июля 2023 года, будут автоматически зачисляться на новый код бюджетной классификации.

Авансовые платежи, уплаченные по КБК, действующему до 1 июля 2023 года, будут доступны к использованию участниками ВЭД при проведении таможенных операций.

С 1 июля 2023 года вводится акциз на сахаросодержащие напитки

Федеральным законом от 21 ноября 2022 г. № 443-ФЗ расширили перечень подакцизных товаров с 1 июля 2023 года.

Так, в перечень включены сахаросодержащие напитки. К ним относятся упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (исключение составляют только те, которые изготовлены и упакованы организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общепита), в состав которых в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), или сироп с сахаром, или мед. При этом количество углеводов в пищевой ценности должно составлять более 5 г на 100 мл напитка, а объемная доля этилового спирта не должна превышать 1,2% включительно. Ставка акциза для таких напитков установлена 7 руб. за 1 л.

Предусмотрено и ряд исключений. Так, не являются для целей налогообложения сахаросодержащими напитками:

  • специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию, и обогащенная пищевая продукция, кроме тонизирующих напитков и тех, в состав которых входит двуокись углерода;

  • алкогольная продукция, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2% включительно;

  • соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочная продукция, кисели или напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки, также кроме тонизирующих напитков и тех, в состав которых входит двуокись углерода.

Для организаций и ИП, производящих такие товары, действует разрешение на применение спецрежимов УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН, НПД. Также будут действовать упрощенные правила применения ККТ при осуществлении расчетов за реализацию такой продукции.

Кроме того, освобождаются от уплаты акциза за период с 1 июля 2023 года до 30 сентября 2023 года организации и ИП, включенные по состоянию на 1 октября 2022 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

С июля можно будет получать налоговые уведомления через «Госуслуги»

Федеральный закон от 14.04.2023 № 125-ФЗ предоставляет гражданам возможность с июля 2023 года предоставлять документы и сведения в налоговые органы и получать их в электронной форме через личный кабинет портал Госуслуг.

Закон вступит в силу с 1 июля 2023 года.

Закон упростит и сделает более удобным взаимодействие граждан, которые активно пользуются «Госуслугами», с налоговыми органами, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.

Сейчас налоговая служба направляет налоговые уведомления заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Закон с 1 июля 2023 года позволяет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале госуслуг, без их направления по почте.

Первоначальная редакция предоставляла гражданам такое право с 1 января 2024 года, но в рамках второго чтения этот срок решено было ускорить. Такая просьба поступила от ФНС и Минцифры России, которые готовы раньше перейти на этот порядок, поясняла первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.

Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через портал госуслуг, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление.

При этом документы, содержащие налоговую тайну, налоговый орган сможет передавать налогоплательщику-физлицу через портал госуслуг только с согласия получателя.

Размещение сведений о договоре лизинга на Федресурсе

Лизингодатель должен будет обнародовать на Федресурсе данные о заключении договора не позже 3 рабочих дней с даты передачи имущества лизингополучателю. Закон вступит в силу 28 июля 2023 года.

Сейчас срок публикации отсчитывают с даты совершения сделки.

Также лизингодателю придется корректировать сведения на Федресурсе, если они изменились. На это отведут 3 рабочих дня с даты, когда договор поправили.

Напомним, если разместить информацию не вовремя, должностному лицу грозит предупреждение или штраф 5 000 руб.

Документ: Федеральный закон от 28.04.2023 № 167-ФЗ.

XML формат электронного договора для электронного документооборота с налоговыми органами.

В приказе ФНС России от 16 февраля 2023 г. № ЕД-7-26/115@ (зарег. в Минюсте 9 июня 2023 г. описаны требования к XML-файлам передачи по телекоммуникационным каналам связи документов, выражающих согласованную волю двух лиц в рамках оформления в письменной форме сделок, предметом которых являются любые объекты гражданских прав (именуемых сторонами как договор, соглашение, контракт, приложение к договору, дополнительное соглашение к договору или другим сходным по смыслу наименованием). Он разработан в соответствии с положениями п. 2 ст. 93 НК РФ.

Приказ вступит в силу 14 июля 2023 г.

Напомним, что XML формат является альтернативой формату PDF-А/3, который предусмотрен приказом Службы от 24.03.2022 № ЕД-7-26/236@. Как ранее поясняла ФНС России, рассказывая о преимуществах каждого из форматов, бизнес сможет самостоятельно выбирать формат исходя из своих возможностей и потребности в использовании тех или иных свойств каждого из этих форматов. При этом документ, сформированный по любому из форматов, можно будет без проблем передать в налоговые органы по ТКС при их истребовании или для пояснений.

Вадим Петров

Вадим Петров

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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