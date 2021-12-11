Налоговые ошибки при продаже земельного участка

Уж сколько раз твердили миру...

Что нужно консультироваться ПЕРЕД сделкой.

Что разделение/объединение земельных участков обнуляет срок.

Но, видимо, многие предпочитают обучение на своих ошибках. 🤷‍♀️

Что же было сделано не правильно:

1️⃣ Разделили большой земельный участок на несколько маленьких, чтобы продать.

2️⃣ Срок владения при продаже 4 года и 8 месяцев. Как говорится, еще бы 3 дня 👸 4 месяца подождать...

3️⃣ Первоначально земля перешла в собственность в результате приватизации в 2016 году, продажа в 2021. Считали, что срок владения после приватизации 3 года.

Это утверждение верно, но см.п.1. 👆

Разделение ЗУ ведет к образованию новых объектов. В результате к новым кусочкам нельзя применять срок первоначального объекта. Поэтому срок с 3-х лет увеличивается до 5.

4️⃣ Продажа ниже 70% кадастра. Стоимости в договорах были: 20 тыс, 25 тыс. и т.п. Специально подбирали цены, чтобы суммарно за год получилось менее 1 млн.руб. (Слышал звон, 🔔 да не знаю, где он...)

Но кадастровые стоимости каждого кусочка земли были более 2 млн. А это не было учтено.

5️⃣ 🍒 Вишенка. 🎂

В течение года было продано более 20(!) земельных участков...

Вот тут бы предварительно зарегистрировать ИП на УСН, ведь деятельность по перепродаже явно предпринимательская. 💼 Да и кадастр бы не учитывался...

Увы, последняя зацепка тоже не сработала: на момент продажи ИП не было.

💁‍♀️ А вот меня спросят: а что налоговая не видит, что это предпринимательская деятельность? 📋 Чего ж она не начислит налоги как фактическому ИП?

Даже если видит, то здесь налогов у физлица будет в сотни раз больше, чем у ИП на ОСНО. Поэтому 💯 выгоднее начислять максимально именно физическому лицу. 👨‍💻

Здесь налоговой 5 балов. Жаль, конечно, что не в пользу налогоплательщика. 😢

— Взяла ли я клиента в работу?

— Нет.

👉 Он остался «Сам Самычем»: решил судиться с налоговой и доказывать свою правоту. 😯

На сегодняшний день уже никак не обнулить налог, можно только снизить штрафы и пени в связи с почтенным возрастом продавца.

Что ж, делаем выводы: Помочь можно не всем. 🤷‍♀️

Ну и, конечно, меня сильно расстраивают подобные ситуации.