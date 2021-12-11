Сделки с недвижимостью: а зачем думать?

При этом не понимают последствий ни первого действия, ни его последствий.
И вот очередной диалог. Можно сказать даже не со мной, а с документом, в котором все написано.
Но кто ж это читает, кроме придирчивого налогового консультанта)))
Клиент: у меня приватизация квартиры с 2017 года, налога же не будет с продажи!
Выписка ЕГРН: отмена договора дарения в 2023, срок новый.
Ну почему!!!!
И далее идет попытка продавца квартиры объяснить мне логику и смысл.
И каждый раз приходится останавливать этот монолог, поясняя, что смысл и логика - это не про Налоговый Кодекс.
Поэтому просто запоминаем! 👇
При расторжении сделки срок новый.
Если же судом договор признан не действительным (не понимал, что делал), то срок сохраняется прежний. Но я таких случаев в своей практике еще не встречала. 🤷♀️
Перед любым действием с недвижимостью 💯 полезно проконсультироваться с экспертом по налогам (https://t.me/natpen)! Чтобы не совершать необдуманных действий.
А совершая, понимать последствия.
✍️ А какие еще НЕ логичные законы вы встречали? Соберем в комментариях подборку? 😉 👇👇
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