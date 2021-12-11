Сделки с недвижимостью: а зачем думать?

При этом не понимают последствий ни первого действия, ни его последствий.

И вот очередной диалог. Можно сказать даже не со мной, а с документом, в котором все написано.

Но кто ж это читает, кроме придирчивого налогового консультанта)))

Клиент: у меня приватизация квартиры с 2017 года, налога же не будет с продажи!

Выписка ЕГРН: отмена договора дарения в 2023, срок новый.

Ну почему!!!!

И далее идет попытка продавца квартиры объяснить мне логику и смысл.

И каждый раз приходится останавливать этот монолог, поясняя, что смысл и логика - это не про Налоговый Кодекс.

Поэтому просто запоминаем! 👇

При расторжении сделки срок новый.

Если же судом договор признан не действительным (не понимал, что делал), то срок сохраняется прежний. Но я таких случаев в своей практике еще не встречала. 🤷‍♀️

Перед любым действием с недвижимостью 💯 полезно проконсультироваться с экспертом по налогам (https://t.me/natpen)! Чтобы не совершать необдуманных действий.

А совершая, понимать последствия.

✍️ А какие еще НЕ логичные законы вы встречали? Соберем в комментариях подборку? 😉 👇👇