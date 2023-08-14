Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Ирина СмирноваVB
Ирина СмирноваVB
Маркетплейсы

Налоги при торговле на маркетплейсах: какие есть и как их платить

Выбор системы налогообложения при торговле на маркетплейсах.
47
Налоги при торговле на маркетплейсах: какие есть и как их платить
фото freepik.com

Продавать товары через электронные площадки могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и организации.

При этом самозанятый не может заниматься перепродажей. Он может реализовывать только товары собственного производства. Для ИП и юр.лиц таких ограничений нет.

Уплата налогов обязательна для всех продавцов независимо от статуса и организационной формы.

Виды налогообложения

Выбрать систему налогообложения необходимо до выхода на маркетплейсы и регистрации личного кабинета. Она должна быть выгодной с точки зрения ведения бизнеса.

Также важно помнить, что последующий анализ затрат и тонкостей взаимодействия с различными площадками могут подтолкнуть предпринимателя к смене режима налогообложения. Онлайн-витрины это не запрещают.

Если продавец — самозанятый, то он будет платить только налог на профессиональный доход (НПД). Другие формы налогообложения ему недоступны.

Если продавец — индивидуальный предприниматель, то он может выбрать НПД, УСН (упрощенная система налогообложения), ОСНО (общая система налогообложения).

Если продавец — организация, то ему доступны такие же режимы, как и ИП, за исключением НПД.

Предприниматели и юридические лица не могут использовать Патент (ПСН) при реализации товаров через интернет, поскольку интернет-торговля не относится к розничной.  

Также запрещено использовать АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) из-за лимитов по агентским и комиссионным договорам.

Как выбрать режим налогообложения: пошаговый план

Для того, чтобы не ошибиться с выбором системы налогообложения для вашего бизнеса, необходимо учесть:

  • для кого этот режим;

  • какие особенности и условия использования;

  • какая налоговая база для уплаты налога;

  • размер налоговой ставки.

Остановимся подробнее на каждой форме налогообложения.

Налог на профессиональный доход

Подходит самозанятым и ИП, продающим небольшие объемы.

Ограничения: нет наемных сотрудников, нет участия других компаний в бизнесе, выручка — не более 2,4 млн. год.

Ставка: 4 или 6% в зависимости от конечного покупателя.

Преимущества: не нужно сдавать отчеты и декларации, нет обязательных страховых взносов, не нужен кассовый аппарат.

Каждую покупку продавец фиксирует в приложении «Мой налог» и выдает чеки покупателю. Налоговой служба автоматически рассчитает размер налога, исходя из введенных данных.

Упрощенная система налогообложения

Есть два вида УСН: «доходы» и «доходы-расходы».

Первый вариант для тех, у кого невысокие доходы, и не учитываются расходы.

Второй вариант подходит тем, у кого расходы составляют более 65% от общей выручки, и они могут быть документально подтверждены.

Ограничения: число сотрудников — до 130 человек, выручка — до 200 млн руб, участие других организаций — не более 25%, нет филиальной сети.

Ставка: при «доходах» — 6 или 8 % в зависимости от выручки и величины штата.

При «доходах-расходах» — 15 или 20% по тем же показателям.

 Преимущества: несложная отчетность — одна декларация в течение года.

Общая система налогообложения

 Подходит для ИП и юр.лиц.

Налог высчитывается исходя из формулы «доходы-расходы»:

  • ИП – НДФЛ.

  • Юр.лица — налог на прибыль.

Ставка: 20% (без учета НДС) или 13% (без учета НДС) со стоимости проданных товаров.

Преимущества: нет ограничений по числу работников, нет лимитов по выручке, не ограничена доля участия других организаций, есть филиалы.

Выбор системы налогообложения зависит от разных факторов, влияющих на показатели вашего бизнеса. Поэтому лучше заранее определить налоговую нагрузку, сравнить варианты и выбрать наиболее выгодный для вас. 

Ирина СмирноваVB

Ирина СмирноваVB

Руководитель в ООО Ваш бухгалтер

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

    «Клерк» запускает беспрецедентную акцию! Каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК — пишите свои и читайте чужие истории в комментариях. Оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи. Даем добро на любой самопиар и рекламу!

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
    11
    206
    Логотип LRurist
    LRurist
    Право

    Что делать если затопили соседи? Как действовать, чтобы виновник возместил Вам убытки?

    Юридические советы из своей обширной практики по вопросам возмещения убытков, последовательность действий в случае причинения вам убытков в связи с заливом квартиры и во сколько это обойдется (подготовка к суду) — в статье.

    Что делать если затопили соседи? Как действовать, чтобы виновник возместил Вам убытки?
    66
    Логотип motaev
    motaev
    Менеджмент

    Понятие «проблема». Определение и разновидности. Часть 1

    Выше в статье «Чем порождается задача?» я указывал, что задача порождается проблемой. Кроме того, в разделе 3 я опишу предпосылки появления потребности в повышении ПИТ, которые формируются определёнными проблемами менеджмента. В дальнейшем в разделе 4 я продолжу анализ проблем управления в рамках поиска опять же проблемы, только уже ключевой.

    Понятие «проблема». Определение и разновидности. Часть 1
    12
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Налог на прибыль

    Как учесть курсовые разницы в 2023 году 

    В 2022 году вступили в силу несколько изменений законодательства, которые временно, на 3 года, меняют порядок учета курсовых разниц. Разберем, как правильно учесть курсовые разницы в 2023 году.

    Как учесть курсовые разницы в 2023 году 
    97
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Сверка по ЕНС в 2023 году

    Одним из способов уточнить свои налоговые обязательства, узнать сумму списаний и зачислений на ЕНС, корректность распределения ЕНП в счет оплаты обязательных платежей, является сверка расчетов с бюджетом. Разберем, как в 2023 году проводится эта процедура, в какой срок и что изменилось в текущем году.

    Сверка по ЕНС в 2023 году
    3
    186
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Особенности Сербского языка. Где и как легче всего учить язык? Знают ли русский язык в Сербии?

    Сербский язык относится к славянской языковой семье и имеет богатую историю, простирающуюся на протяжении веков. Он известен своей гибкой грамматикой и богатой лексикой. Важной характеристикой Сербского языка является наличие двух алфавитов: кириллического и латинского, которые употребляются параллельно.

    Особенности Сербского языка. Где и как легче всего учить язык? Знают ли русский язык в Сербии?
    68
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Маркетплейсы

    Как правильно заполнить карточки товаров на Ozon и Wildberries: онлайн‑разбор

    Содержание карточки товаров влияет на объем продаж на маркетплейсе. Вы узнаете, как правильно заполнить карточку товара на Ozon и WB, чтобы получить максимум прибыли. Все на конкретных примерах: правильное описание, ключевые слова, фото, видео. Расскажем, как не надо заполнять карточки товаров, покажем ошибки, дадим рекомендации, как их исправить. 

    Как правильно заполнить карточки товаров на Ozon и Wildberries: онлайн‑разбор
    110
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Общество

    Над тем, как выйти России из демографической ямы мы думаем постоянно. Новости из параллельной вселенной

    Государством принимаются различные меры, чтобы помочь семьям принять решение в пользу рождения второго, третьего ребенка. Сделано немало. 10 миллионов детей получают единое пособие.

    Над тем, как выйти России из демографической ямы мы думаем постоянно. Новости из параллельной вселенной
    26
    318
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Психология для бухгалтера

    Газлайтинг: вы всё неправильно поняли. Как бухгалтеру не попасться на удочку психологического насильника

    Газлайтинг — когда один человек убеждает другого в неадекватности его или её восприятия реальности. Газлайтинг считается психологическим насилием.

    Газлайтинг: вы всё неправильно поняли. Как бухгалтеру не попасться на удочку психологического насильника
    16
    276
    Читать еще