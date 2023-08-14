Налоги при торговле на маркетплейсах: какие есть и как их платить

Выбор системы налогообложения при торговле на маркетплейсах.

Продавать товары через электронные площадки могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и организации.

При этом самозанятый не может заниматься перепродажей. Он может реализовывать только товары собственного производства. Для ИП и юр.лиц таких ограничений нет.

Уплата налогов обязательна для всех продавцов независимо от статуса и организационной формы.

Виды налогообложения

Выбрать систему налогообложения необходимо до выхода на маркетплейсы и регистрации личного кабинета. Она должна быть выгодной с точки зрения ведения бизнеса.

Также важно помнить, что последующий анализ затрат и тонкостей взаимодействия с различными площадками могут подтолкнуть предпринимателя к смене режима налогообложения. Онлайн-витрины это не запрещают.

Если продавец — самозанятый, то он будет платить только налог на профессиональный доход (НПД). Другие формы налогообложения ему недоступны.

Если продавец — индивидуальный предприниматель, то он может выбрать НПД, УСН (упрощенная система налогообложения), ОСНО (общая система налогообложения).

Если продавец — организация, то ему доступны такие же режимы, как и ИП, за исключением НПД.

Предприниматели и юридические лица не могут использовать Патент (ПСН) при реализации товаров через интернет, поскольку интернет-торговля не относится к розничной.

Также запрещено использовать АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) из-за лимитов по агентским и комиссионным договорам.

Как выбрать режим налогообложения: пошаговый план

Для того, чтобы не ошибиться с выбором системы налогообложения для вашего бизнеса, необходимо учесть:

для кого этот режим;

какие особенности и условия использования;

какая налоговая база для уплаты налога;

размер налоговой ставки.

Остановимся подробнее на каждой форме налогообложения.

Налог на профессиональный доход

Подходит самозанятым и ИП, продающим небольшие объемы.

Ограничения: нет наемных сотрудников, нет участия других компаний в бизнесе, выручка — не более 2,4 млн. год.

Ставка: 4 или 6% в зависимости от конечного покупателя.

Преимущества: не нужно сдавать отчеты и декларации, нет обязательных страховых взносов, не нужен кассовый аппарат.

Каждую покупку продавец фиксирует в приложении «Мой налог» и выдает чеки покупателю. Налоговой служба автоматически рассчитает размер налога, исходя из введенных данных.

Упрощенная система налогообложения

Есть два вида УСН: «доходы» и «доходы-расходы».

Первый вариант для тех, у кого невысокие доходы, и не учитываются расходы.

Второй вариант подходит тем, у кого расходы составляют более 65% от общей выручки, и они могут быть документально подтверждены.

Ограничения: число сотрудников — до 130 человек, выручка — до 200 млн руб, участие других организаций — не более 25%, нет филиальной сети.

Ставка: при «доходах» — 6 или 8 % в зависимости от выручки и величины штата.

При «доходах-расходах» — 15 или 20% по тем же показателям.

Преимущества: несложная отчетность — одна декларация в течение года.

Общая система налогообложения

Подходит для ИП и юр.лиц.

Налог высчитывается исходя из формулы «доходы-расходы»:

ИП – НДФЛ.

Юр.лица — налог на прибыль.

Ставка: 20% (без учета НДС) или 13% (без учета НДС) со стоимости проданных товаров.

Преимущества: нет ограничений по числу работников, нет лимитов по выручке, не ограничена доля участия других организаций, есть филиалы.

Выбор системы налогообложения зависит от разных факторов, влияющих на показатели вашего бизнеса. Поэтому лучше заранее определить налоговую нагрузку, сравнить варианты и выбрать наиболее выгодный для вас.