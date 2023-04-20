Почему надо развестись и где здесь этика

Сегодня.

На днях меня ругала одна читательница. Писала, что я пропагандирую развал семьи. Я с ней не спорил, просто поправил, что не пропагандирую, а рассказываю о подводных камнях брака.

Не убедил, женщина считает, что я подталкиваю людей к разрушению отношений. Пусть будет так и каждый останется при своем мнении.

В брак вступают только взрослые люди, способные нести самостоятельную ответственность за свою жизнь. Ни один консультирующий юрист не может быть виноват в развале семьи.

А семьи разваливаются от разочарований. А разочарования, это результат неосведомленности.

Поэтому я ни причина, ни катализатор, ни тем более пропагандист разводов. Я просто тот, у кого можно спросить совета. Например, надо разводиться или нет.

С моральной стороны этого вопроса, я не знаю ответа. Может пара просто, находится в глубоком кризисе отношений, от которого брак станет только крепче.

А может химия мозга прекратила реакцию любви, и выдала обратную и необратимую. Тогда крепкого в нашем понимании брака уже не будет. Хотя я знаю случаи, где в подобных отношениях люди проживают жизни.

А вот с правовой стороны совет дать могу.

Он заключается в субъективном ощущении баланса материальных прав и обязанностей каждого участника отношений.

Еще раз, для читательницы: «Материальных! Если про моральное, то это не ко мне. Есть семейные психологи, служители церковного культа и прочие специалисты по моральным аспектам!»

Правовой совет такой. Делайте как выгодно Вам! Потому, что контрагент будет делать так, как выгодно ему. В итоге найдете баланс.

Если мой совет кажется чересчур неэтичным, то читайте выше, или просто делайте как выгодно контрагенту. Только представьте, что из этого получится?

На днях разговаривал с девушкой. Один из вопросов стоял так, с чего начать «прекращать брак»?

В ее случае, с развода. Все остальное потом. Расчет прост. В семье много кредитов. Девушка зарабатывает больше чем муж. Если браку суждено прекратиться, то затягивание с подачей заявления на развод, ведет к тому, что девушка тратит свои деньги на погашение общих долгов.

Если совместное хозяйство прекратить, то мужу придется самостоятельно вносить свою половину платежей. Это значит, что у супруги будет оставаться больше денег. Вот собственно и вся логика.

Заметьте как просто. Добавьте сюда этику, и все пойдет наперекосяк. Девушка будет пытаться сохранить семью, тратить свои ресурсы на ненужные ей отношения.

А знаете, как я думаю? Если мужчина надеется сохранить отношения, то пусть работает над этим. Расторжение брака это еще не конец. В Загс пускают и после первого раза. Просто в моем варианте эти попытки будут не за счет супруги.

А вообще я заметил, когда Вам, взрослому человеку, говорят про мораль и этику там, где этого нет нормативно, это признак того, что Вам хотят навязать иную не свойственную Вам модель поведения.

Кажется, называется манипуляция. Да и кто сказал, что навязываемая мораль это есть благо? Это всего лишь точка зрения навязывающего.

Исключение сказанному, случаи, когда нормы морали и этики чётко прописаны в нормативе и обязательны для субъекта указанного в этих нормативах. Библия для христиан, кодекс этики для адвоката, устав для военнослужащего. И тому подобное.

Вот и все, теперь я готов спорить с критиками. Спасибо, что читаете меня!