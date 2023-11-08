Семейный кодекс

Как сменить фамилию ребенка без согласия второго родителя. Инструкция

Сменить ребенку фамилию, закон позволяет. Есть, конечно, несколько необходимых для этого правил и условий, но куда же мы без них.

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Семейный кодекс

Зачем вам нужно лишение родительских прав. Как ответить на вопрос судьи

Этот вопрос могут задать в суде. Обязательно зададут. И важно правильно на него ответить.

Зачем вам нужно лишение родительских прав. Как ответить на вопрос судьи
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Право

Когда не нужно восстанавливать срок принятия наследства

На днях прочитал закономерное решение суда, истцу отказали в восстановлении срока принятия наследства. Почему закономерное?

Когда не нужно восстанавливать срок принятия наследства
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Общество

Квартира. Про семью, врагов, ненависть и презрение

Трехкомнатная квартира стояла в центре города и еще не знала, что хозяйка уже никогда в нее не вернется. Сегодня хозяйка умерла.

Квартира. Про семью, врагов, ненависть и презрение
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Алименты

С какой даты считать алименты и немного про злоупотребление правами

Знаете, как загнать второго родителя в долговую ловушку? Получите приказ и спрячьте его под подушку. На три года. А потом приставам предъявите, и долг за эти три года попросите посчитать.

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Потребительское кредитование

«Адвокат дьявола», и где он прячется. Интервью

Люцифер, как всем известно, любит прятаться в деталях. Но вот где спрятаться его юристу? За деталями уже не получится, там место занято. Вот и остается бедолага на виду у всех. А все от него чуда требуют.

«Адвокат дьявола», и где он прячется. Интервью
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Общество

Как потерять деньги. О том, что своевременная консультация с юристом, в будущем от огромных потерь предостеречь может

Лучший способ потерять деньги это одну сделку прикрывать другой.

Как потерять деньги. О том, что своевременная консультация с юристом, в будущем от огромных потерь предостеречь может
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Общество

Планы на после жизни. Мы не умеем строить планы на смерть

Когда супруги приобретают имущество, каждый из них думает, что они это приобретают для себя двоих совместно. И наверняка предполагают, что после смерти, второй супруг будет пользоваться этим имуществом полностью. Мы же не знаем в какой очередности умрем? Но и детям хочется что-то оставить? Вся проблема в том, что мы не умеем строить планы на смерть.

Планы на после жизни. Мы не умеем строить планы на смерть
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Общество

Любовь бывает чистой до первой совместной покупки. Любовь и расчет, как это все объединить

Я всегда говорил, нельзя человека считать плохим, только потому, что он любит деньги больше чем вы. Почему нельзя? Потому, что это бессмысленно.

Любовь бывает чистой до первой совместной покупки. Любовь и расчет, как это все объединить
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Общество

Признаки обмана. 6 главных сигналов, что вас пытаются обмануть

Я уже говорил, что я параноик и не верю в хорошие исходы? Так вот это моя профессиональная деформация, поймите правильно, я начинаю работать тогда, когда мои клиенты сталкиваются с обманом. В том числе обманом со стороны тех, кого они любят, и кому они верят. Поэтому про все будет хорошо, это не ко мне.

Признаки обмана. 6 главных сигналов, что вас пытаются обмануть
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Общество

Побег от мужа. Суд — это всегда непредсказуемо. Но лучше суд, чем прятаться, рискуя благополучием ребенка

Есть такие мужчины, от них жены убегают. А еще есть такие женщины, они как элемент сопротивления, бег предпочитают.

Побег от мужа. Суд — это всегда непредсказуемо. Но лучше суд, чем прятаться, рискуя благополучием ребенка
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Алименты

Алименты. Какой размер устанавливать и от чего зависит решение суда?

Родители обязаны содержать своих детей, так чтобы жизненные потребности были обеспечены. А сколько это в деньгах?

Алименты. Какой размер устанавливать и от чего зависит решение суда?
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Общество

Этот моральный вред. Как его оценить и компенсировать?

На днях услышал склоку двух соседок — одна угрожала второй, что взыщет моральный вред за то, что та заняла ее место на платной парковке.  Поругались, пошумели, сели в машины и разъехались. И только вопрос о моральном вреде остался так и не раскрытым. Вот и решил раскрыть.  Взыщет?

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Общество

Ювенальная юстиция в действии. У кого могут забрать ребенка?

Думаете ювенальная юстиция — это про Европу? Да, там она есть. Но и у нас она существует и все активнее дает о себе знать. Если считаете, что я ошибаюсь, то значит Вы просто с ней еще не столкнулись. Повезло.

Ювенальная юстиция в действии. У кого могут забрать ребенка?
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Общество

Развод по-итальянски. Или спецэффекты для прекращения отношений

Помните, как шумно итальянцы обсуждают свой быт? А теперь представьте, как они громко ссорятся и еще громче разводятся! В последнем случае о таком событии слышат все!

Развод по-итальянски. Или спецэффекты для прекращения отношений
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Общество

От любви до развода и раздела имущества. Брачный договор, кому он нужен?

Доверие, закрепленное на бумаге, всегда лучше веры на словах. Учитесь заключать договоры. Письменные. Четко понимайте, что такое предмет договора. Он должен заключать в себе тот результат, который Вы хотите достичь, вступая в соглашение.

От любви до развода и раздела имущества. Брачный договор, кому он нужен?
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Общество

Раздел имущества, как олимпийский вид спорта. Кто победит?

Раздел имущества это соревнование, где выигрывает тот, кто лучше к этому подготовился и развил в себе необходимые качества. Не верите?

Раздел имущества, как олимпийский вид спорта. Кто победит?
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Общество

Много наследников. Когда и как в этом случае делить наследство?

День рождения! Светлый праздник. Но будет и день смерти. Но так называть этот по-своему важный для каждого человека день, как то грубо, и резко. Вот цивилисты и называю этот день конца, как будто днем начала. День открытия наследства! Чувствуете правопреемственность? Никто не уходит в ничто! Итак, наследство открылось!

Много наследников. Когда и как в этом случае делить наследство?
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Алименты

Долги по алиментам. Повзрослевший ребенок, алименты и срок исковой давности

Мама должна папе по алиментным обязательствам миллион рублей. Вчера сыну исполнилось 18 лет. Вопрос: что будет с алиментами дальше и можно ли их будет взыскать спустя три года?

Долги по алиментам. Повзрослевший ребенок, алименты и срок исковой давности
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Общество

Не дам ребенка или кто кому изменил. История о том, что измена — это уже следствие

Миша изменял Маше. Я знаю, что сейчас суровое справедливое мнение общества, осудит Мишу. Но я попробую объяснить. Обратите внимание не на суждение плохо-хорошо, а последовательность событий.

Не дам ребенка или кто кому изменил. История о том, что измена — это уже следствие
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