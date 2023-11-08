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Антон Слипченко
- Клерк с
- 24.12.2021
был вчера в 11:49
- Место работы частнопрактикующий юрист
- antonslipchenko.ru
Как сменить фамилию ребенка без согласия второго родителя. Инструкция
Сменить ребенку фамилию, закон позволяет. Есть, конечно, несколько необходимых для этого правил и условий, но куда же мы без них.
Зачем вам нужно лишение родительских прав. Как ответить на вопрос судьи
Этот вопрос могут задать в суде. Обязательно зададут. И важно правильно на него ответить.
Когда не нужно восстанавливать срок принятия наследства
На днях прочитал закономерное решение суда, истцу отказали в восстановлении срока принятия наследства. Почему закономерное?
Квартира. Про семью, врагов, ненависть и презрение
Трехкомнатная квартира стояла в центре города и еще не знала, что хозяйка уже никогда в нее не вернется. Сегодня хозяйка умерла.
С какой даты считать алименты и немного про злоупотребление правами
Знаете, как загнать второго родителя в долговую ловушку? Получите приказ и спрячьте его под подушку. На три года. А потом приставам предъявите, и долг за эти три года попросите посчитать.
«Адвокат дьявола», и где он прячется. Интервью
Люцифер, как всем известно, любит прятаться в деталях. Но вот где спрятаться его юристу? За деталями уже не получится, там место занято. Вот и остается бедолага на виду у всех. А все от него чуда требуют.
Как потерять деньги. О том, что своевременная консультация с юристом, в будущем от огромных потерь предостеречь может
Лучший способ потерять деньги это одну сделку прикрывать другой.
Планы на после жизни. Мы не умеем строить планы на смерть
Когда супруги приобретают имущество, каждый из них думает, что они это приобретают для себя двоих совместно. И наверняка предполагают, что после смерти, второй супруг будет пользоваться этим имуществом полностью. Мы же не знаем в какой очередности умрем? Но и детям хочется что-то оставить? Вся проблема в том, что мы не умеем строить планы на смерть.
Любовь бывает чистой до первой совместной покупки. Любовь и расчет, как это все объединить
Я всегда говорил, нельзя человека считать плохим, только потому, что он любит деньги больше чем вы. Почему нельзя? Потому, что это бессмысленно.
Признаки обмана. 6 главных сигналов, что вас пытаются обмануть
Я уже говорил, что я параноик и не верю в хорошие исходы? Так вот это моя профессиональная деформация, поймите правильно, я начинаю работать тогда, когда мои клиенты сталкиваются с обманом. В том числе обманом со стороны тех, кого они любят, и кому они верят. Поэтому про все будет хорошо, это не ко мне.
Побег от мужа. Суд — это всегда непредсказуемо. Но лучше суд, чем прятаться, рискуя благополучием ребенка
Есть такие мужчины, от них жены убегают. А еще есть такие женщины, они как элемент сопротивления, бег предпочитают.
Алименты. Какой размер устанавливать и от чего зависит решение суда?
Родители обязаны содержать своих детей, так чтобы жизненные потребности были обеспечены. А сколько это в деньгах?
Этот моральный вред. Как его оценить и компенсировать?
На днях услышал склоку двух соседок — одна угрожала второй, что взыщет моральный вред за то, что та заняла ее место на платной парковке. Поругались, пошумели, сели в машины и разъехались. И только вопрос о моральном вреде остался так и не раскрытым. Вот и решил раскрыть. Взыщет?
Ювенальная юстиция в действии. У кого могут забрать ребенка?
Думаете ювенальная юстиция — это про Европу? Да, там она есть. Но и у нас она существует и все активнее дает о себе знать. Если считаете, что я ошибаюсь, то значит Вы просто с ней еще не столкнулись. Повезло.
Развод по-итальянски. Или спецэффекты для прекращения отношений
Помните, как шумно итальянцы обсуждают свой быт? А теперь представьте, как они громко ссорятся и еще громче разводятся! В последнем случае о таком событии слышат все!
От любви до развода и раздела имущества. Брачный договор, кому он нужен?
Доверие, закрепленное на бумаге, всегда лучше веры на словах. Учитесь заключать договоры. Письменные. Четко понимайте, что такое предмет договора. Он должен заключать в себе тот результат, который Вы хотите достичь, вступая в соглашение.
Раздел имущества, как олимпийский вид спорта. Кто победит?
Раздел имущества это соревнование, где выигрывает тот, кто лучше к этому подготовился и развил в себе необходимые качества. Не верите?
Много наследников. Когда и как в этом случае делить наследство?
День рождения! Светлый праздник. Но будет и день смерти. Но так называть этот по-своему важный для каждого человека день, как то грубо, и резко. Вот цивилисты и называю этот день конца, как будто днем начала. День открытия наследства! Чувствуете правопреемственность? Никто не уходит в ничто! Итак, наследство открылось!
Долги по алиментам. Повзрослевший ребенок, алименты и срок исковой давности
Мама должна папе по алиментным обязательствам миллион рублей. Вчера сыну исполнилось 18 лет. Вопрос: что будет с алиментами дальше и можно ли их будет взыскать спустя три года?
Не дам ребенка или кто кому изменил. История о том, что измена — это уже следствие
Миша изменял Маше. Я знаю, что сейчас суровое справедливое мнение общества, осудит Мишу. Но я попробую объяснить. Обратите внимание не на суждение плохо-хорошо, а последовательность событий.