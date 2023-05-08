Развод, разве это плохо? Обсудим?

Нет, конечно, если одна из сторон не хочет развода, то он происходит помимо воли, для этой стороны. Может это и плохо! Но опять же почему плохо? Только потому, что помимо воли.



Проживание семьей двух взрослых людей должно быть осмысленным, обоюдным решением. И желанием жить вместе. А если у одного из пары, такого желания нет? И вот они живут вместе только потому, что... Как вы считаете, чем такие отношения закончатся?



По мне так сплошным разочарованием в жизни. Женщина быстро угаснет, мужчина начнет пить, или ходить налево, или все наоборот. Что может быть хуже, чем понимание на закате дня, что день прошел напрасно? Хуже, только к этому привыкнуть. А здесь не день, здесь жизнь!



Но ведь миллионы людей живут в таких браках! Да, живут и получают то, что получают. Инсульты, запои, измены, а то и хуже. Вот что этих людей заставляет так жить?



Есть куча штампов: развод это плохо! Женился, терпи! Семья это свято! Стерпится, слюбится! И прочее, навязанное обществом которое не любит перемен. Кстати, боязнь перемен, еще одна причина жить в нежеланном браке.



Вот уже слышу, кто-то возражает: «А дети? От развода они страдают!» Дети страдают не от развода, а от того, что родители их используют в своих разборках. И поверьте развод здесь ни при чем. Жена, обесценивающая при ребенке мужа, после развода будет настраивать ребенка против отца. Развод в этой схеме, не начало страданий, а только лишь очередной этап.



Родители учат детей, терпеть нелюбимый брак, ради детей! То есть поиск счастливых гармоничных отношений в приоритете не стоит? Вот на своем примере и показывают, как терпят. Только дети видят не это. Они видят отсутствие уважения между родителями, скандалы, обманы, измены. Дети учатся этому.



Мы осуждаем сожительство без брака, развод при отсутствии взаимных чувств, частоту новых отношений с новыми людьми. А как же найти ту идеальную половинку? Обществу хочется, чтобы все терпели и брали то, что есть!

А я скажу так, ели человек хочет счастья, он не должен вообще ориентироваться на общество. Кто сказал, что оно право? Не хотите брака, живите без него, не хотите жить с этим человеком, ищите другого. Мы люди, свободны в своей воле.

Есть только одно ограничение. Да дети. Они не должны от этого страдать. Но я повторюсь, страдают они не от разводов, а от того, что их бросают родители. Или заставляют бросать родителя. Вот с детьми развод не предусмотрен. Они до конца дней теперь семья.



Я знаю такие отношения. Мама с папой разошлись и создали новые семьи, в которых родились дети. Так вот тот, первый ребенок, не чувствует себя брошенным, он чувствует себя старшим сыном в обеих семьях. И для него это все одна семья! А вы противники разводов так сможете?



Только поймите меня правильно, я за институт семьи. Но семья это отношения, построенные на любви, желании вместе прожить жизнь. Если такого желания нет, то это не семья, а сплошное мучение. Спасибо, что читаете меня.