Психически нездоровый сосед. Что делать если рядом живет сосед, у которого «поехала крыша»

У моего знакомого, пожилой сосед «крышей поехал». В подъезд выбегает, и орать начинает. Его пытаются успокоить, но он агрессивен, ругается, в драку лезет. Люди по подъезду ходить боятся.
В одной передаче, я видел сюжет про бабушку, державшую в квартире много кошечек. Они везде гадят, а бабушка за ними не убирает. В подъезде от этого вонь жуткая, насекомые по дому расползаются.
А еще, наверное, в каждом старом дворе, есть человек, который с помойки домой мусор всякий таскает. От этого также грязь и антисанитария разводятся.
Таких людей конечно жалко. Но если они нарушают нормы общественного порядка, то для окружающих, это превращается в проблему. Если такой человек здоровый, то его надо изолировать как правонарушителя, если больной, то изолировать и лечить. С хулиганами все понятно. Здесь пусть полиция разбирается. А что с психически нездоровыми людьми делать?
А действительно, что можно сделать с психически нездоровым человеком, если он не согласен, что он психически нездоровый?
В таких случаях, люди думают, что ничего . В милицию обращаются, те, руками разводят, говорят не их полномочия. Врут. Их это полномочия. В рамках задач по профилактике правонарушений. Просто не хотят.
Но оказывается, и сами мы помочь таким людям можем. Есть достаточно простой Федеральный закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Простой и понятный. Мне понравился. Особенно статья 25, она как раз про то, как добиться решения о психиатрическом освидетельствовании лица, без его согласия. То, что нам и надо.
Так вот, там круг лиц указан, кто добиваться освидетельствования имеет право. Это родственники, любой врач, должностные лица и иные граждане. Понимаете? Иные! Это значит и мы с вами. Вернее сказать любой из нас, кого подобное поведение волнует.
Как добиваться? А вот послушайте.
Решение о необходимости освидетельствования лица без его согласия, принимает врач-психиатр по заявлению, в котором содержатся сведения о наличии оснований для освидетельствования.
Вот этому врачу заявление и пишем. Как положено с отметкой о вручении. Это врач при местной поликлинике. Если действия лица представляют угрозу для окружающих и самого лица, то можно обращаться устно, но сами знаете, лучше бумажка с входящим номером. Именно она делает врача ответственным за последствия. По крайней мере, так хочется думать.
А вот врач психиатр уже решает, есть основания для обследования или нет.
Если есть, то врач обращается в суд с заключением о необходимости освидетельствования.
Ели врач не видит оснований, то выносит мотивированный отказ. Такой отказ можно обжаловать, обратившись в вышестоящую медицинскую организацию, либо прокуратуру, либо суд.
Таким образом, механизм добиться госпитализации психически нездорового человека есть и он не сложный. Требует правда терпения и настойчивости, впрочем, как и любая на праве основанная задача. Берегите себя, не болейте.
Спасибо, что читаете меня.
Этот пост написан блогером Трибуны, начать писать может каждый пользователь (сделать это можно здесь).
Комментарии2
поликлиничный?
слабо себе это представляю
Освидетельствуют и что дальше? Если даже человек с диагнозом не проявляет агрессию никто его просто так запирать в больнице ( ни из-за кошек, ни из-за мусора) не будет