Психически нездоровый сосед. Что делать если рядом живет сосед, у которого «поехала крыша»

Скорее всего, у всех в доме или дворе есть сосед, у которого «поехала крыша». Если такие люди нарушают нормы общественного порядка, то для окружающих, взаимодействие с ними превращается в проблему. Что можно сделать с психически нездоровым человеком, если он не согласен, что он психически нездоровый?

У моего знакомого, пожилой сосед «крышей поехал». В подъезд выбегает, и орать начинает. Его пытаются успокоить, но он агрессивен, ругается, в драку лезет. Люди по подъезду ходить боятся.

В одной передаче, я видел сюжет про бабушку, державшую в квартире много кошечек. Они везде гадят, а бабушка за ними не убирает. В подъезде от этого вонь жуткая, насекомые по дому расползаются.

А еще, наверное, в каждом старом дворе, есть человек, который с помойки домой мусор всякий таскает. От этого также грязь и антисанитария разводятся.

Таких людей конечно жалко. Но если они нарушают нормы общественного порядка, то для окружающих, это превращается в проблему. Если такой человек здоровый, то его надо изолировать как правонарушителя, если больной, то изолировать и лечить. С хулиганами все понятно. Здесь пусть полиция разбирается. А что с психически нездоровыми людьми делать?

А действительно, что можно сделать с психически нездоровым человеком, если он не согласен, что он психически нездоровый?

В таких случаях, люди думают, что ничего . В милицию обращаются, те, руками разводят, говорят не их полномочия. Врут. Их это полномочия. В рамках задач по профилактике правонарушений. Просто не хотят.

Но оказывается, и сами мы помочь таким людям можем. Есть достаточно простой Федеральный закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Простой и понятный. Мне понравился. Особенно статья 25, она как раз про то, как добиться решения о психиатрическом освидетельствовании лица, без его согласия. То, что нам и надо.

Так вот, там круг лиц указан, кто добиваться освидетельствования имеет право. Это родственники, любой врач, должностные лица и иные граждане. Понимаете? Иные! Это значит и мы с вами. Вернее сказать любой из нас, кого подобное поведение волнует.

Как добиваться? А вот послушайте.

Решение о необходимости освидетельствования лица без его согласия, принимает врач-психиатр по заявлению, в котором содержатся сведения о наличии оснований для освидетельствования.

Вот этому врачу заявление и пишем. Как положено с отметкой о вручении. Это врач при местной поликлинике. Если действия лица представляют угрозу для окружающих и самого лица, то можно обращаться устно, но сами знаете, лучше бумажка с входящим номером. Именно она делает врача ответственным за последствия. По крайней мере, так хочется думать.

А вот врач психиатр уже решает, есть основания для обследования или нет.

Если есть, то врач обращается в суд с заключением о необходимости освидетельствования.

Ели врач не видит оснований, то выносит мотивированный отказ. Такой отказ можно обжаловать, обратившись в вышестоящую медицинскую организацию, либо прокуратуру, либо суд.

Таким образом, механизм добиться госпитализации психически нездорового человека есть и он не сложный. Требует правда терпения и настойчивости, впрочем, как и любая на праве основанная задача. Берегите себя, не болейте.

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