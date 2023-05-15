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Когда соглашение о разделе не помогло. Банк потребовал досрочно погасить ипотеку из-за банкротства супруга

История о том, как «титульный собственник» — хозяйка квартиры чуть не потеряла имущество из-за долгов бывшего супруга. Для банка развод — еще не окончание истории, а соглашение о разделе, на права банка никак не распространяется.
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Когда соглашение о разделе не помогло. Банк потребовал досрочно погасить ипотеку из-за банкротства супруга

Брачный договор или соглашение о разделе, инструменты хорошие, но и плоскогубцы больше навредят, чем помогут, если не понимаешь, как ими пользоваться.

Степан разошелся с Леной цивилизованно. Все что общее, это ипотечная квартира, которую жена решила оставить себе. О чем и было составлено соглашение о разделе имущества. Как положено у нотариуса. С одной стороны к Елене переходит в личную собственность квартира, с другой, девушка обязуется самостоятельно гасить ипотеку, которой оставалось еще лет одиннадцать. В наше время почти вечность. Платила честно с дотошностью бухгалтера.

И если бы, все было хорошо, как я рассказываю, то зачем бы я рассказывал. Через три года, уведомление от банка пришло, с требованием досрочно ипотеку погасить. А следом определение из суда, где написано, что квартиру с торгов продать собираются.

Оказалось, что бывший муж долгов наделал после развода. И банкротиться решил. При этом зла бывшей супруге он не желал, он если честно, вообще про нее забыл. Юристы, кто помогать ему взялись, пообещали, что это безопасно будет. Но подробно допросить выяснить историю, опыту или знаний не хватило. Вот и начал Степа от долгов избавляться.

Банк выдававший ипотеку, в самом начале истории, записал Степана со заёмщиком. А Лена основным и по совместительству «титульным собственником». Титульный это тот кто в право подтверждающих документах, как хозяин, записан. Для банка история супругов не считалась оконченной, а соглашение о разделе, на его права никак не распространилось.

Поэтому, когда кредитор увидел, что один из со заёмщиков подал заявление о признании его банкротом, тут же предложил второму должнику досрочно обязательство погасить ипотеку. Есть такое право у банка. А когда суд процедуру начал, то и как конкурсный кредитор, квартиру с торгов продавать начал.

Проблема Елены решалась не юридически, а финансово. Ей срочно пришлось гасить долг перед банком. Других вариантов не было.

В этой истории нет виноватых и пострадавших. Есть закон и условия договора. Там такой сюжет как раз и предусмотрен. Просто ребята когда квартиру делили об этом не знали. Но вы то дорогие мои читатели теперь знаете?

Спасибо, что читаете меня.

Мнение «flegma2003@mail.ru» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

63
flegma2003@mail.ru

flegma2003@mail.ru

частнопрактикующий юрист

17 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Мирам
    Мирам 42 минуты назад

    Ей срочно пришлось гасить долг перед банком

    в общем -испугаться не успела :)

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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