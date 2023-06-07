От любви до развода и раздела имущества. Брачный договор, кому он нужен?

Нам, кажется, дико разговаривать о брачном договоре вступая в брак. Но я считаю, что серьезный разговор об имуществе, сделает брак только крепче. Честнее. Супруги будут четко знать, кому что принадлежит и возможно именно это обстоятельства не даст развиться искушению, забрать не свое.
Но есть мнение, что брачный договор можно оспорить. Да можно, как и любой другой договор, были бы основания. А вот основания уже зависят от деталей. В целом это юридический инструмент, который полезен тогда, когда необходим.
И так, Вам необходим брачный договор если:
Лично Вам делают дорогой подарок. В этом случае нотариально заверенная бумага, лучший способ избавится от необходимости доказывать, что подаренное или на подарок купленное, это личное имущество. Перед получением в дар договоритесь с супругом, что брачный договор это условие дарителя о подарке, и идите к нотариусу. Всем только хорошо. Вы знаете что это теперь в случае расставания это только Ваше, а супруг пока в браке, этим пользуется, но не питает иллюзий на случай развода.
Ваш доход на много выше дохода супруга. Здесь договор поможет поделить доход на общий и личный. Например, доход супругов до ста тысяч считается общим, а все что выше является личным того супруга, кто этот доход получил. Осталось оговорить только способ контроля. Например, иметь два счета. Один общий, а второй личный. Не забыть прописать это в договоре. Плюсы на лицо. Избегаете необходимости скрывать доход, врать и покупать имущество на маму.
Вы предприниматель и находитесь в зоне риска ответственности перед кредиторами. Брачный договор, заключенный до появления кредиторов, позволит вывести из-под удара имущество, которое покупает второй супруг. Оно теперь его личное и на него нельзя обратить взыскание. Но мир не стоит на месте. Как и судебная практика. Если супруг неработающий домохозяин и семья живет исключительно на средства зарабатываемые супругой предпринимателем, то кредиторов очень заинтересует, где муж раздобыл средства на приобретение личного имущества. Если окажется что деньги ему передавала жена, то кредиторы вполне могут потребовать эти деньги вернуть. Помните об этом
Если Вы хотите разделить уже приобретенное общее имущество. Брачный договор, оформленный у нотариуса, позволит навсегда поставить точку в вопросе чье имущество. Без такого договора, точку поставит только суд. Но Вы же не хотите судов? И помните про кабальность договора. Если Вы все отдали только одному, а второй не получил ничего, то такой договор может быть оспорен. Лучше так не делать. Но если такой раздел, результат того, что все подарили родственники, то необходимо так об этом и написать в условиях договора, спор о происхождении личного имущества, будет исключен.
Осмелюсь напомнить, что брачный договор заключается только у нотариуса. Но обсудить необходимые условия исходя из конкретных задач, лучше с Вашим юристом. Нотариус будет учитывать интересы двух обратившихся сторон, а юрист, только своего клиента. Нет, это не обман, это разделение компетенций.
Перечень ситуаций, как Вы понимаете не окончательный, он будет пополняться по мере накопления опыта и развития судебной практики. Поэтому подписывайтесь на меня, ставьте лайки и ожидайте, дальше будет интересней.
Комментарии1
и еще это потенциальное яблоко раздора там, где его может и не быть.
они должны "до" определиться как будут оба расценивать брачный договор. причем расценивать без задней мысли. и брачный договор и сам брак:
как коммерческий проект или нет:)
так - то люблю, но каждый втихаря побежал к своему юристу с перерастанием в непонятное действо у нотариуса:
то ли брачный договор решили составить, чтобы обоих не понесло за рамки дозволенного, где теряешь и себя и лицо... ежели что
то ли действо заключения брачного договора уже будет походить на начало дележки при расторжении брака...
дилемма, однако
P.S. Спасибо автору за то, что всегда читается легко и с интересом :)