От любви до развода и раздела имущества. Брачный договор, кому он нужен?

Доверие, закрепленное на бумаге, всегда лучше веры на словах. Учитесь заключать договоры. Письменные. Четко понимайте, что такое предмет договора. Он должен заключать в себе тот результат, который Вы хотите достичь, вступая в соглашение.

Нам, кажется, дико разговаривать о брачном договоре вступая в брак. Но я считаю, что серьезный разговор об имуществе, сделает брак только крепче. Честнее. Супруги будут четко знать, кому что принадлежит и возможно именно это обстоятельства не даст развиться искушению, забрать не свое.

Но есть мнение, что брачный договор можно оспорить. Да можно, как и любой другой договор, были бы основания. А вот основания уже зависят от деталей. В целом это юридический инструмент, который полезен тогда, когда необходим.

И так, Вам необходим брачный договор если: