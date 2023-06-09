Развод по-итальянски. Или спецэффекты для прекращения отношений

Помните, как шумно итальянцы обсуждают свой быт? А теперь представьте, как они громко ссорятся и еще громче разводятся! В последнем случае о таком событии слышат все!

Итальянцы — люди мудрые и делают они это наверняка не просто так. Причина на поверхности. Иногда момент прекращения отношений необходимо доказывать. А здесь — столько свидетелей…

Шутка шуткой, но момент прекращения совместного проживания, это важнейшее обстоятельство с которого начинается любой раздел имущества.

С этого момента режим совместной собственности перестает быть таковым. С этого момента взятые супругом кредиты уже не будут общими. Так же как и расходы. Так же как и приобретённое имущество.

Есть только одно «но».Так будет, если докажешь этот момент в суде.

Люба разводилась незаметно. В один прекрасный день просто ушла от мужа. Собрала вещи и ушла.

Через полгода купила автомобиль, а еще через три месяца муж подал на развод.

Женщина понимала — раз вместе они не живут, значит, купленное имущество не будет общим. Но это понимала только она.

А вот кредиторы мужа это понимать отказались. Когда муж начал процедуру своего банкротства, арбитражный управляющий потребовал отдать автомобиль в конкурсную массу.

Для него важно было, что авто куплено до расторжения брака. Значит оно совместное. Значит — подлежит реализации.

Пришлось Любе доказывать, что к моменту покупки они вместе уже не жили и авто личное. В арбитражном суде, где семейный кодекс очень редкая книга. Суд потребовал доказательства.

Но где их взять?

Была бы женщина итальянкой и громко ругалась, так хоть соседей бы позвала как свидетелей. Но все происходило тихо, без привлечения посторонних лиц. Даже родители обо всем узнали после развода. Специального документа об этом не было.

Муж подтвердил, но суд отнесся к его словам критически — расценил как способ нарушить интересы кредиторов и сохранить имущество.

Машину у женщины забрали и дешево продали. Ей отдали половину, которой не хватило даже закрыть остаток автокредита.

История печальная.

Еще печальнее было у Степана, жена которого ушла и набрала кредитов. Это были потребительские кредиты. Было видно, что деньги тратились исключительно на бытовые нужды.

Года два супруги жили порознь и все это время супруга делала долги. А потом вернулась к Степану, съездила с ним на заемные средства на турецкий берег и по возвращению домой подала иск о признании кредитов совместными.

Степан долго возмущался коварством жен и пытался рассказать как они вместе не живут.

Но счастливые совместные фото и видео, сделанные в отпуске, говорили об обратном. Значит, долги придется делить!

Но вернемся к спецэффектам. Надеюсь, Вы уже поняли, что в подобных ситуациях они нужны.

Но какие?

Такие, из которых будет четко видно, что стороны вместе уже не живут.

Например, договор аренды съемной квартиры. Подача заявления на установление алиментов. А еще лучше, заявление о разводе, в котором четко прописана дата совместного проживания.

Тогда доказывать в суде этот счастливый момент будет легко и приятно, даже если супруги не итальянцы.

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