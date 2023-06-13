Ювенальная юстиция в действии. У кого могут забрать ребенка?

Думаете ювенальная юстиция — это про Европу? Да, там она есть. Но и у нас она существует и все активнее дает о себе знать. Если считаете, что я ошибаюсь, то значит Вы просто с ней еще не столкнулись. Повезло.

Даже если вы считаете себя социально благополучной семьей, забрать ребенка могут в самый неожиданный момент. Так бывает. Все начинается, как правило, с нее.

Ст. 5.35 КоАП — неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Очень коварная статья.

Нормативно сформулированных стандартов содержания и воспитания детей просто не существует. А значит, признаки правонарушения уполномоченные лица могут толковать как им угодно.

Например, Ваш красивый и аккуратный ребенок совершил некую шалость. Допустим, смастерил рогатку и начал стрелять по бутылкам. Само по себе действие трудно назвать прям умышленным хулиганством, но в силу разлета мелких осколков стекла такая стрельба обществом не приветствуется. Но кто из нас из рогатки не стрелял?

Наверняка стрелял и сотрудник ПДН в детстве, который, кстати, протокол на родителей и составит. А дальше комиссия и постановление о штрафе. Там он небольшой, в районе 500 рублей. Мелочь. Но с нее все и начинается.

Кстати, рогатка не обязательно. Самокат, въехавший в автомобиль директора школы, также подходящий повод сделать вывод о плохом воспитании ребенка. И составить протокол. Мне кажется, что любой карапуз генерирует таких поводов сотню в час.

Родитель, привлеченный к ответственности по 5.35 КоАП, попадает на контроль органа опеки. Теперь присматривать за семьей — прямая задача чиновников.

Те свой хлеб едят не зря и стоит родителю чем-то не понравится сотруднику опеки, как Ювенальная юстиция заработает на полную мощь.

Итог — ребенок окажется в СРЦ (Социально реабилитационный центр). Дальше разные варианты.

Самый страшный, это представитель СРЦ получает статус опекуна и в суд поступает заявление о лишении родителя родительских прав.

Кстати, этот механизм используют и сами родители в своей борьбе друг с другом за обладание ребенком. Мама не дает папе общаться с дочерью. Папа дожидается дня рождения близкой подруги мамы и вечером этого же дня делает заявление в полицию, что ребенок один брошенный, а мама занята распитием алкоголя.

Или в день рождения родителя вызывается полиция, которая по приезду видит, как взрослые распивают алкоголь в присутствии детей.

Поздно вечером гуляющий подросток также хороший повод усомнится в его воспитанности.

«Что делать?» — спросите Вы. Отвечу. Воспитывать детей. Не бухать в их присутствии или отсутствии. Всегда знать, где дети в данный момент.

И самое главное.

Если на Вас составили протокол по ст. 5.35 КоАП — не считайте это пустяком. На самом деле — это начало ваших неприятностей. Если, конечно, описанные последствия Вы считаете неприятностями.

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