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Общество

Этот моральный вред. Как его оценить и компенсировать?

На днях услышал склоку двух соседок — одна угрожала второй, что взыщет моральный вред за то, что та заняла ее место на платной парковке.  Поругались, пошумели, сели в машины и разъехались. И только вопрос о моральном вреде остался так и не раскрытым. Вот и решил раскрыть.  Взыщет?
55

Так как моральный вред хоть и денежное обязательство, но оценить его трудно, поэтому он определяется либо соглашением сторон, либо на усмотрение суда. Поэтому этот вред не возмещается, а компенсируется.

Итак, вернусь к соседкам. Взыщет при полном стечении ряда условий.

  • Действия причинителя  неправомерны.

  • Действия причинителя вреда нарушили личные неимущественные права потерпевшего. Или имущественные, но такое нарушение является основанием для компенсации морального вреда в силу прямого указания закона.

  • Потерпевшая испытала нравственные или физические страдания, напрямую вытекающие из нарушенного права. В нашем случае права на хранение автомобиля  на оплаченном месте.

Заметьте — страдания, а не возмущение.  То есть потерпевшая должна испытывать нравственную или физическую боль. При этом ей придется это обстоятельство в суде доказать. Наряду с причинно-следственной связью.  Физическую боль — справкой от врача. Нравственную боль — я даже в этом случае и представить не могу…

Если с потерпевшей случится инсульт, то он должен быть исключительно по причине занятого места. При этом занятое место должно нарушать какое-либо неимущественное право потерпевшей. Например, право на…  Даже и не знаю.

Если выяснится, что у женщины и без этого было высокое давление, а ее сосуды уже имели нарушения мозгового кровообращения, при этом скандал вызвал выделение норадреналина, что и послужило отрыву тромба, то оснований для морального вреда, на мой взгляд, здесь не будет. Да, последствия от скандала будут, но не от занятого места. Почувствуйте разницу!

Надеюсь, у соседок все будет хорошо, без последствий. Они остынут и поймут, что все это пустяки и не стоят потраченных нервов. Тем более в нашей ситуации оснований для морального вреда не будет. А где будут?

Там, где нарушение прав потерпевшего повлекло нарушение здоровья и, как следствие, причинены физические или нравственные страдания.

Например, сбитый на дороге пешеход. Кто скажет, что он не испытает страданий? Или жертва преступления.

Или там, где компенсация морального вреда заранее предусмотрена законом. Например, закон о защите прав потребителей. Вопрос только в какую сумму его оценят участники или суд.

Отсюда и совет потерпевшему. Хотите размер компенсации больше — запасайтесь медицинскими заключениями. И чтобы в них было так и написано, что это результат нарушенного права. Какого? Это Вам уже решать, если компенсацию захотите.

Спасибо, что читаете меня. Следите за блогом, дальше будет интересно.

flegma2003@mail.ru

flegma2003@mail.ru

частнопрактикующий юрист

21 подписчик

Комментарии

2
  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    Если с потерпевшей случится инсульт, то он должен быть исключительно по причине занятого места

    была знакома с созданием, которое угодило в больничку по причине расстройства. Обрушилась полка шкафа с хрустаём, которую она протирала.. :)

    Хотите размер компенсации больше - запасайтесь медицинскими заключениями. И чтобы в них было так и написано, что это результат нарушенного права.

    а дядя/тётя доктор имеет право на такое указание?

  • Логотип biyabem775
    biyabem775 1 час назад

    alex

    500 рублей отсуживал за отказ приобретения осаго без навязанной страховки жизни из предъявленных 5000. Если бы был родственником судьи - за нефиг делать можно было 20k сдернуть. Все относительно. 😈

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Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
Общество

Этот моральный вред. Как его оценить и компенсировать?

На днях услышал склоку двух соседок — одна угрожала второй, что взыщет моральный вред за то, что та заняла ее место на платной парковке.  Поругались, пошумели, сели в машины и разъехались. И только вопрос о моральном вреде остался так и не раскрытым. Вот и решил раскрыть.  Взыщет?

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Логотип Такском
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