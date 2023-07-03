Признаки обмана. 6 главных сигналов, что вас пытаются обмануть

А как понять где начинается финансовый обман? Есть ли универсальные признаки, позволяющие вовремя задуматься?
Я вывел несколько симптомов, сравнивайте:
Вы ничего не знаете про финансовое состояние семейного бюджета, а супруг отказывается Вам объяснять.
Супруг просит Вас подписать непонятные документы, смысл которых Вы понять не можете, а супруг Вам ничего не объясняет.
Вы оформляете доверенность на супруга.
У Вас нет доступа к семейным документам.
Супруг хорошо зарабатывает, но накоплений, про которые знаете Вы, нет.
Родители супруга, оформляют на себя недвижимость и иное дорогое имущество.
Перечень не исчерпывающий.
Я не пытаюсь сделать Вас соучастником своей паранойи. Вполне возможно жизнь с супругом настолько комфортна, что нет необходимости думать о плохом будущем. Но тогда следует принять, что если это плохое настанет, то финансовые потери будут значительные.
Мне кажется, современный человек вполне способен совместить в себе любовь и контроль финансов, это не взаимоисключающие понятия. Доверяй, но проверяй. Это правило работает всегда.
А как проверять?
Запомните шесть сигналов, описанных выше. Заметили один из них в своей жизни, разберитесь в нем. Не можете разобраться? Проконсультируйтесь с юристом. Согласитесь это не сложно. Берегите себя, спасибо, что читаете меня.
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