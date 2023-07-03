Признаки обмана. 6 главных сигналов, что вас пытаются обмануть

Я уже говорил, что я параноик и не верю в хорошие исходы? Так вот это моя профессиональная деформация, поймите правильно, я начинаю работать тогда, когда мои клиенты сталкиваются с обманом. В том числе обманом со стороны тех, кого они любят, и кому они верят. Поэтому про все будет хорошо, это не ко мне.

А как понять где начинается финансовый обман? Есть ли универсальные признаки, позволяющие вовремя задуматься?



Я вывел несколько симптомов, сравнивайте:

Вы ничего не знаете про финансовое состояние семейного бюджета, а супруг отказывается Вам объяснять.

Супруг просит Вас подписать непонятные документы, смысл которых Вы понять не можете, а супруг Вам ничего не объясняет.

Вы оформляете доверенность на супруга.

У Вас нет доступа к семейным документам.

Супруг хорошо зарабатывает, но накоплений, про которые знаете Вы, нет.

Родители супруга, оформляют на себя недвижимость и иное дорогое имущество.

Перечень не исчерпывающий.



Я не пытаюсь сделать Вас соучастником своей паранойи. Вполне возможно жизнь с супругом настолько комфортна, что нет необходимости думать о плохом будущем. Но тогда следует принять, что если это плохое настанет, то финансовые потери будут значительные.

Мне кажется, современный человек вполне способен совместить в себе любовь и контроль финансов, это не взаимоисключающие понятия. Доверяй, но проверяй. Это правило работает всегда.

А как проверять?