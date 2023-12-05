На что способны приматы, в период брачных игр, чтобы…

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Все мы начинаем отношения с милейшим человеком. Со временем разглядываем в нем негативную сторону и понимаем, что если не обманем его мы, то скоро обманет нас он. С этих мыслей и начинается хитрое приключение после которой одна сторона выходит победителем, а вторая жертвой обмана. Впрочем, роли распределены, еще задолго до развязки.

Есть у меня одна знакомая, Алиса. Женщина предприниматель. Вместе с мужем получила бесплатного грузчика и водителя. Когда мужчина перестал справляться с функционалом, нашла нового моложе и начала развод.

Оказалось, что все имущество принадлежит юридическому лицу, в котором Алиса только наемный директор, А само лицо принадлежит маме. Милой старушке. Поэтому мужу было предложено всего два варианта. Один, где он просто уходит, и о нем забывают, второй, где он начинает сопротивляться, и ему предъявляют половину кредитов, на которые семья ездила отдыхать последние пару лет. Отдых был не дешевым, а деньги занимала семье фирма, где женщина была директором. Для расчетов, а заведена специальная кредитная карточка, сохранившая в себе все доказательства совместности расходов.

А вот Егор поступал проще. Все, что было в семье, было подарено его не бедными родственниками. Подарки не делятся. Поэтому к разделу были предъявлены только автомобиль, вернее компенсация за половину, и кредит, взятый на этот автомобиль. Авто и кредит были оформлены на супругу. Незадолго до развода авто был продан. От имени женщины. За день до продажи, Егор подал иск о расторжении брака в суд, где заявил, что с ответчиком, давно уже не живут вместе.

Когда жена писала покупателю расписку в получении оплаты за авто, она еще не знала, что затеял супруг, поэтому спокойно передала мужу все деньги. После этого она общалась только с адвокатами мужа. Уже в судах. Получилось, что она теперь должна отдать своему бывшему, половину стоимости автомобиля. То что деньги, причем все, были переданы ранее доказать невозможно. Наличность из кармана в карман. Полиция только развела руками. Сказали, состава нет, разбирайтесь сами.

Вот Алле повезло больше. Она поделила дом. И кредит, на который этот дом был построен. Правда Алла думала, что дом строится на заработанные с мужем деньги, а кредит взяли для брата мужа, он тоже строил дом рядом. Ошиблась.

Когда начались суды, брат мужа принес справку о своем хорошем доходе и заявил, что ни про какой кредит не знает. А муж принес выписку, где прописаны все траты кредита. И по этой выписке, все они связаны со строительством делимого дома. Долг превышал стоимость самого дома, в итоге женщина осталась еще и должна.

Заметили закономерность? Во всех этих историях в проигрыше оказались те, кто не хотел вникать в происходящее. Не занимался семейной бухгалтерией и эту сложную рутину, полностью доверил второй половинке, чем та и воспользовалась.

И вот какая мысль пришла в голову. Что если Вы, дорогие читатели, поделитесь своими историями обмана, а мы их почитаем и станем более опытными, ведь учиться на чужих ошибках, это лучшее что может с нами быть! И да, спасибо, что читаете меня! Жду Ваших историй.

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Комментарии

2
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 45 минут назад

    как дёшево избавиться от тела бывшей супруги?

  • Логотип IriEro
    IriEro 36 минут назад

    Ирина

    Мы все вступаем в брак с зайчиками, котиками и рыбками, а разводимся с козлами, коровами и гадюками. Не мы такие, жисть такая...

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