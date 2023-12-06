Совет юриста-лицемера или кому он нужен этот брак

На днях консультировал маму с дочерью. Мне понравилась фраза мамы: «Дочь, ты должна выйти замуж!»

Вечный спор о преимуществах и недостатках зарегистрированного брака. Сколько людей, столько и мнений. Например, у меня есть два мнения, взаимоисключающих друг друга, но одинаково осознанных для меня.

Брак не нужен, и брак нужен. Вот такой я лицемер. Правда, если вы меня спросите совет, я не смогу ответить сразу. Сначала задам много уточняющих вопросов, чтобы с советом не прогадать.

Лариса. У неё всё хорошо: два взрослых сына, своя квартира, устойчивый бизнес, машина, недвижимость на море. С мужем уже десять лет в разводе и в хороших отношениях. Но есть мечта — семья. Многие скажут: «А зачем она нужна при таком достатке?» А я скажу: «Нужна».

Свидетельство о браке — это законом предусмотренное доказательство статуса жены. Именно это хочет Лариса. Всё остальное — уют, любовь и уважение — это уже результат работы двоих.

Брак Ларисе нужен! При условии, что женщина чётко понимает, как в таком браке не потерять своё. Да, уметь говорить «Нет» любимому мужчине — тоже необходимый для такого брака навык. А так, от замужества, на мой взгляд, одна польза будет. Просто потому, что женщина так хочет. И может себе это позволить.

А вот восемнадцатилетняя Оксана, приехавшая из далёкой глубинки, чтобы делать карьеру в нашем мегаполисе, до брака, наверное, ещё не доросла. На вопрос, зачем он ей, ответ примитивный: «Чтобы муж меня содержал!»

Длинные ноги, высокая грудь, пухлые губы, требовательный взгляд. Эх, идеал женщины. Но этого мало. Да, с такой любой мужчина захочет переспать. Всего лишь надо для этого замуж позвать. Потом, конечно, можно передумать. На пятом женихе девушка поймёт, что её мечта — это как открытые ворота: заезжай, у кого колёса есть. Дальше или привыкнет, или что-то поменяет.

А может и повезёт, мужа найдёт. Там тоже не всё просто будет. Красивого, молодого тела для желания мужчины прожить вместе жизнь мало. Надо что-то ещё. Так вот, либо Оксана это что-то ещё найдёт и даст супругу, либо не найдёт и не даст. Тогда всё плохо закончится. Будет ещё одна женщина в разводе с претензиями к мужскому полу. Вероятность благополучного брака на этой стадии невелика. А все негативные последствия принесут девушке одни лишь разочарования.

Или вот Пётр. Двадцать один год. Спортсмен. Пришёл из армии, работает в автосервисе, хорошо зарабатывает. Купил полуторку в ипотеку, собирается поступать в институт. Петя! Зачем сейчас тебе жена? Всё хорошо, голова на месте, всегда подругу себе найдёшь. Не спеши, оглядись. Присмотрись, какие женщины бывают и как мир устроен. Это уже мой совет, мужчины на пятом десятке.

А на днях с задачей столкнулся. У пожилых, но очень богатых родителей, сын имеет физические отклонения в функционировании головы. Дееспособности пока не лишён, но соображает очень плохо. На уровне десятилетнего ребёнка. Только сыну тому, как и мне, годков-то. Так вот женщина его в оборот взяла и вступить в брак хочет. Не вступила, только потому, что у родителей пока получается деньгами вопрос решать. Здесь две причины. Либо любит, либо понимает, что жених — единственный наследник большого состояния.

Первый порыв — родителям помочь и заявление о лишении дееспособности быстро в суд подать. Как юрист, я свой гонорар за совет получил, а вот на самом деле, как лучше? Поможет ли это мужчине? К чему приведёт? Родители уйдут, так хоть жена может и останется. Так что здесь у меня возник третий вариант совета. Не знаю!

А может вы, дорогие мои, знаете? Так подскажите! И да, спасибо, что читаете меня!