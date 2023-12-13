Добро и зло, и я. То ли злой, то ли добрый

Как юрист я всегда на стороне добра. Нет, я вас обманул. Сегодня я был на стороне зла. Мне так сказали.

Нет ничего хуже, оставлять неразрешенных задач. Сначала может не беспокоить, и покажется, что все само собой образовалось, только нет. Не образовалось, решать придется. Только потом, и чаще всего именно тогда, когда хороших решений не будет.

Валентина развелась с мужем в далеком 1998 году. Узнала, что у него на стороне родился сын, и тихо без скандалов прекратила брак.

За полгода до этих событий, женщина купила квартиру. Да квартиру в браке. Но о разделе речи не велось. Просто однажды прекратили вместе жить, муж ушел. С тех пор ни разу так и не поговорили. Прошло двадцать пять лет.

Сегодня было предварительное судебное заседание по иску о признании квартиры совместной собственностью и включение 1⁄2 в наследственную массу. Я представлял истцов, ответчиком была та самая Валентина.

По версии Валентины, это ее квартира, так как она почти всю жизнь в ней проживала. А бывший супруг оставил все ей. Это подтверждали подружки ответчицы, пришедшие выступить свидетелями. Только документов никаких не было.

Суд внимательно выслушал всех. После суда, дамы меня окружили и начали рассказывать какая хорошая Валентина и какой негодяй ее бывший супруг. Бросил женщину, ушёл, оставив одну. А новую семью женщина так и не завела. А я, требуя половины, занимаюсь злым делом. Помогаю сыну того негодяя. При этом доброжелательно улыбаюсь.

Я всегда доброжелательно улыбаюсь, только это никогда не значит, что я не имею своей точки зрения и готов от нее отказаться. Вот и сегодня. Я улыбался и не желал переходить на сторону добра по версии ответчика.

Бывший супруг недавно умер. А перед этим рассказал своему сыну, про ту квартиру. Зачем рассказал, не знаю. Просто предложил парню, самому решать, что с этим делать. Парень решил. Пришел ко мне, мы проверили, так и есть. Квартира с тех лет собственников не меняла, и прекрасно подлежит разделу. А раз так, наследник имеет право получить половину. Это право я и пришел защищать в суд. И причем тут зло или добро?

На самом деле, это не спор о давних обидах. Каждый сам за себя решает, как ему жить дальше и сам отвечает за свою судьбу. Это спор о незавершенных делах.

Валентина посчитала, что вопрос с квартирой решен. Ей было удобно думать, что квартира теперь ее. Такая мысль переросла в убеждение, а затем и в веру. Вера то и сыграла с женщиной злую шутку. Она позволила мозгу, не утруждать себя работай по сбору и анализу фактов, сравнению их и рациональному выводу. Зачем утруждать себя, бегать, договариваться. Поднимать неудобные темы, предлагать что-то взамен. Можно просто подумать о желанном результате и поверить, что он достигнут.

Согласитесь как это просто. Объявить себя стороной в отношениях потерпевшей и переселиться в сказку, где брошенная неверным принцем золушка, получает заслуженную компенсацию в виде отказа последнего от половины замка. Да, такое только злой колдун разрушить может.

Вот я и говорю, надо все задачи с момента образования решать, чтобы они потом из шкафа скелетами не выпадали. А зло это будет или добро, какая разница. Как вы считаете? Жду мнений и да, спасибо, что читаете меня.

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