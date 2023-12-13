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Право

Добро и зло, и я. То ли злой, то ли добрый

Как юрист я всегда на стороне добра. Нет, я вас обманул. Сегодня я был на стороне зла. Мне так сказали.
151

Нет ничего хуже, оставлять неразрешенных задач. Сначала может не беспокоить, и покажется, что все само собой образовалось, только нет. Не образовалось, решать придется. Только потом, и чаще всего именно тогда, когда хороших решений не будет.

Валентина развелась с мужем в далеком 1998 году.  Узнала, что у него на стороне родился сын, и тихо без скандалов прекратила брак.

За полгода до этих событий, женщина купила квартиру. Да квартиру в браке. Но о разделе речи не велось.  Просто однажды прекратили вместе жить, муж ушел. С тех пор ни разу так и не поговорили.  Прошло двадцать пять лет.

Сегодня было предварительное судебное заседание по иску о признании квартиры совместной собственностью и включение 1⁄2 в наследственную массу. Я представлял истцов, ответчиком была та самая Валентина.

По версии Валентины, это ее квартира, так как она почти всю жизнь в ней проживала. А бывший супруг оставил все ей. Это подтверждали подружки ответчицы, пришедшие выступить свидетелями. Только документов никаких не было.

Суд внимательно выслушал всех. После суда, дамы меня окружили и начали рассказывать какая хорошая Валентина и какой негодяй ее бывший супруг.  Бросил женщину, ушёл, оставив одну. А новую семью женщина так и не завела. А я, требуя половины, занимаюсь злым делом. Помогаю сыну того негодяя.  При этом доброжелательно улыбаюсь.

Я всегда доброжелательно улыбаюсь, только это никогда не значит, что я не имею своей точки зрения и готов от нее отказаться. Вот и сегодня. Я улыбался и не желал переходить на сторону добра по версии ответчика.

Бывший супруг недавно умер. А перед этим рассказал своему сыну, про ту квартиру. Зачем рассказал, не знаю. Просто предложил парню, самому решать, что с этим делать. Парень решил. Пришел ко мне, мы проверили, так и есть. Квартира с тех лет собственников не меняла, и прекрасно подлежит разделу. А раз так, наследник имеет право получить половину. Это право я и пришел защищать в суд. И причем тут зло или добро?

На самом деле, это не спор о давних обидах. Каждый сам за себя решает, как ему жить дальше и сам отвечает за свою судьбу. Это спор о незавершенных делах.

Валентина посчитала, что вопрос с квартирой решен.  Ей было удобно думать, что квартира теперь ее. Такая мысль переросла в убеждение, а затем и в веру. Вера то и сыграла с женщиной злую шутку. Она позволила мозгу, не утруждать себя работай по сбору и анализу фактов, сравнению их и рациональному выводу. Зачем утруждать себя, бегать, договариваться. Поднимать неудобные темы, предлагать что-то взамен. Можно просто подумать о желанном результате и поверить, что он достигнут.

Согласитесь как это просто. Объявить себя стороной в отношениях потерпевшей и переселиться в сказку, где брошенная неверным принцем золушка, получает заслуженную компенсацию в виде отказа последнего от половины замка. Да, такое только злой колдун разрушить может.

Вот я и говорю, надо все задачи с момента образования решать, чтобы они потом из шкафа скелетами не выпадали. А зло это будет или добро, какая разница. Как вы считаете? Жду мнений и да, спасибо, что читаете меня.

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Комментарии

32
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 2 часа

    куплена в браке - подлежит разделу как совместно нажитое. И без разницы на чьи деньги! А кроме сына мужа ещё наследники то есть?

  • Логотип БухЭтоБух
    БухЭтоБух 1 час

    Народ, ну нельзя в заголовке (как впрочем, и по тексту) делать грамматические ошибки! Пишите правильно. Корректоры, ау...

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    это наследие прошлого. Много лет назад, про "закрепление" отношений речь не шла. Поэтому, Валентине, даже в голову не пришло, оформить квратиру "правильно", видимо ее мужу тоже. А сын уже новое поколение и мыслит другими категориями. Предполагаю, что у нас в стране, таких "Валентин" пруд пруди.

    • Логотип БухЭтоБух
      БухЭтоБух 1 час

      а уж сыновей таких наглых еще больше 

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B 38 мин

        бывших жён не бывает

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 39 мин

      а как бы она "правильно" её оформила, интересно?

      • Логотип Алейда
        Алейда 11 мин

        Заключила бы соглашение при разводе, где написано кому чего достаётся

  • Логотип БухЭтоБух
    БухЭтоБух 1 час

    Другое дело! Исправили, теперь хорошо

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    БухЭтоБух наглых

    почему? это его право, "вдруг" он должен постороннему человеку отдавать (дарить) пол квартиры??

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