Добро и зло, и я. То ли злой, то ли добрый

Нет ничего хуже, оставлять неразрешенных задач. Сначала может не беспокоить, и покажется, что все само собой образовалось, только нет. Не образовалось, решать придется. Только потом, и чаще всего именно тогда, когда хороших решений не будет.
Валентина развелась с мужем в далеком 1998 году. Узнала, что у него на стороне родился сын, и тихо без скандалов прекратила брак.
За полгода до этих событий, женщина купила квартиру. Да квартиру в браке. Но о разделе речи не велось. Просто однажды прекратили вместе жить, муж ушел. С тех пор ни разу так и не поговорили. Прошло двадцать пять лет.
Сегодня было предварительное судебное заседание по иску о признании квартиры совместной собственностью и включение 1⁄2 в наследственную массу. Я представлял истцов, ответчиком была та самая Валентина.
По версии Валентины, это ее квартира, так как она почти всю жизнь в ней проживала. А бывший супруг оставил все ей. Это подтверждали подружки ответчицы, пришедшие выступить свидетелями. Только документов никаких не было.
Суд внимательно выслушал всех. После суда, дамы меня окружили и начали рассказывать какая хорошая Валентина и какой негодяй ее бывший супруг. Бросил женщину, ушёл, оставив одну. А новую семью женщина так и не завела. А я, требуя половины, занимаюсь злым делом. Помогаю сыну того негодяя. При этом доброжелательно улыбаюсь.
Я всегда доброжелательно улыбаюсь, только это никогда не значит, что я не имею своей точки зрения и готов от нее отказаться. Вот и сегодня. Я улыбался и не желал переходить на сторону добра по версии ответчика.
Бывший супруг недавно умер. А перед этим рассказал своему сыну, про ту квартиру. Зачем рассказал, не знаю. Просто предложил парню, самому решать, что с этим делать. Парень решил. Пришел ко мне, мы проверили, так и есть. Квартира с тех лет собственников не меняла, и прекрасно подлежит разделу. А раз так, наследник имеет право получить половину. Это право я и пришел защищать в суд. И причем тут зло или добро?
На самом деле, это не спор о давних обидах. Каждый сам за себя решает, как ему жить дальше и сам отвечает за свою судьбу. Это спор о незавершенных делах.
Валентина посчитала, что вопрос с квартирой решен. Ей было удобно думать, что квартира теперь ее. Такая мысль переросла в убеждение, а затем и в веру. Вера то и сыграла с женщиной злую шутку. Она позволила мозгу, не утруждать себя работай по сбору и анализу фактов, сравнению их и рациональному выводу. Зачем утруждать себя, бегать, договариваться. Поднимать неудобные темы, предлагать что-то взамен. Можно просто подумать о желанном результате и поверить, что он достигнут.
Согласитесь как это просто. Объявить себя стороной в отношениях потерпевшей и переселиться в сказку, где брошенная неверным принцем золушка, получает заслуженную компенсацию в виде отказа последнего от половины замка. Да, такое только злой колдун разрушить может.
Вот я и говорю, надо все задачи с момента образования решать, чтобы они потом из шкафа скелетами не выпадали. А зло это будет или добро, какая разница. Как вы считаете? Жду мнений и да, спасибо, что читаете меня.
Комментарии32
куплена в браке - подлежит разделу как совместно нажитое. И без разницы на чьи деньги! А кроме сына мужа ещё наследники то есть?
Народ, ну нельзя в заголовке (как впрочем, и по тексту) делать грамматические ошибки! Пишите правильно. Корректоры, ау...
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
это наследие прошлого. Много лет назад, про "закрепление" отношений речь не шла. Поэтому, Валентине, даже в голову не пришло, оформить квратиру "правильно", видимо ее мужу тоже. А сын уже новое поколение и мыслит другими категориями. Предполагаю, что у нас в стране, таких "Валентин" пруд пруди.
а уж сыновей таких наглых еще больше
бывших жён не бывает
а как бы она "правильно" её оформила, интересно?
Заключила бы соглашение при разводе, где написано кому чего достаётся
Другое дело! Исправили, теперь хорошо
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
почему? это его право, "вдруг" он должен постороннему человеку отдавать (дарить) пол квартиры??