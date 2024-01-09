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Общество

Как мы ругаемся и как выйти из ссоры без потерь? Рассуждения адвоката

Ругань, это конфликт, но не любой конфликт это ругань. Но вот в ваш адрес звучат упреки и оскорбления, и вам необходимо срочно дать отпор. Стоп. Вы думаете, что дав удачный на ваш взгляд отпор, вы действительно выиграете в этом конфликте? Тогда каким должен быть ваш отпор?
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Еще большим встречным оскорблением? Еще более жестким упреком или обвинением? Хорошо. Оскорбили. Обвинили и упрекнули. Что дальше? Ссора исчерпана? Наступил мир?

Есть такое правило: «Давление порождает сопротивление!»

Оно действует в коммуникациях. Поэтому мир не наступит. У оппонента появится желание ответить жестче. И вот, в ваш адрес звучат уже запредельные оскорбления, обвинения и что там бывает еще.
Получайте правду да в лицо! Получили? Что на это скажите? Да теперь ваша очередь.

Что здесь будет концом ссоры? Бутылка, разбитая об голову? Удар ножом? Толчок, повлекший удар виском об угол стола? Или нет. Менее развитый физически оппонент, вдруг остановится, прекратит ссору, но затаит вражду. Его мозг будет требовать сатисфакции. Он просто дождется удобного момента для мести. И какова она будет? Согласитесь, плохое окончание для ссоры.

Есть один универсальный способ, выйти из ссоры без потерь. Не отвечать на то, самое первое оскорбление, обвинение, или что там было, встречными эмоциями. И да, конечно, же, не начинать ссору первым.

Вот теперь тест. Кто сейчас возмутился? «Как же так, пропустить без ответа оскорбление!» Такое возмущение означает, что человек плохо умеет контролировать свои эмоции. Не умеет «Держать себя в руках!» А это скажу я вам, то еще искусство.

Обида, радость, счастье, злость, ощущение правоты или еще хуже справедливости, как и другие эмоции, плохие помощники для рационального расчета. Попробуйте сделать точный прогноз развития бизнеса с компаньонами, исходя из личного представления о справедливости? Такой прогноз обречен на провал. Почему? Все просто. Справедливость это ощущение, а значит эмоция. И у каждого она своя, отличная от ощущения оппонента. Это значит, что потребности будут противоречивые. А такие противоречия приводят к конфликтам.

И вот этот конфликт начался! Что станут делать участники? Правильно, начнут объяснять и навязывать свое представление о справедливости. Навязывать! Помните, к чему приводит давление? Когда закончатся аргументы, а это произойдет примерно после обмена первыми репликами, стороны прибегнут к самой примитивной манипуляции. Вызову чувства вины.

Вина очень тяжелая эмоция. Поэтому очень сильный способ управления личностью. Искренне принявший на себя вину человек, желает только одного. Эту вину загладить, чтобы снять с себя это ощущение. Он становится управляемым.

Самый примитивный как нам кажется способ вызова чувства вины, это обвинение. Но поскольку мы не профессиональные манипуляторы, поэтому чаще нарываемся на встречное сопротивление. А дальше опять по нарастающей.

Второй по частоте использования прием в ругани, превозношение личного авторитета. Тоже так себе попытка, если это делать, не обладая этим авторитетом. Нарываемся, на отпор: «А с чего это ты решил, что имеешь право…» Опять обвинение, унижение, обесценивание и т. д.

Вот и вы выходит, что лучший способ выйти из ссоры конструктивно, это не включать эмоции и не продолжать ругань. А как это сделать? Не знаю. Так как сам еще только этому учусь. Но как узнаю, обязательно расскажу. И да, спасибо, что читаете меня.

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Комментарии

4
  • Вита Петрова

    - В спорах рождается Истина

    - Что ты, Сократ, не надо,

    спорить с богами бессмысленно,

    Выпей-ка лучше яду!

    Пей, говорят по-гречески,

    Просят, как человека...

    Так осудило жречество самого мудрого грека.

    Против его бессмысленных, бесчеловечных догматов.

    В спорах рождается Истина, но умирают Сократы.

    Не знаю автора, люблю этот стишок)

    • LIrina-1973

      Это Феликс Кривин, одна из "Божественных историй".

  • Мирам

    А как это сделать? Не знаю. Так как сам еще только этому учусь.

    вот спасибо....

    дополню, в этой теме получается хоть как-то преуспеть без наступления на грабли (хоть единожды) одному на 10 000 000.

    потому что конфликты всегда возникают в группе людей (больше 1-го). и только из-за того, что все разные. в различной степени.

    и поэтому всегда (если видишь, что конфликт назревает) лучшими способами остаются

    - максимальное дистанцирование или уход. просто уход. даже ценой потери чего то. и лучше потерять сейчас какую-то часть, чем потом потерять больше, зато найти невроз.

    - смена круга общения. на людей, с которыми выше степень сочетаемости

    другой вариант -попытаться сглаживать острые углы. но если они появляются сглаживание не может быть вечным. и рано или поздно отсроченный конфликт прорвется. в большей силе и степени, чем он мог бы быть ранее. потому что, в большинстве случаев всегда есть зверушка, которая этого конфликта очень хочет. иногда хочет просто так. ради каких то своих идиотски идей, ради установления доминантности (ну в его понимании)... ради кучи еще таких же нелепых и странных (но пипец таких умных по его мнению причин).

    а противостоять таким очень трудно. всегда. не потому что у человека, втягиваемого в конфликт раздуто самомнение, а потому что у каждого есть чувство собственного достоинства. и предел, до которого это все можно испытывать. Предел природный, зачастую. а это хуже. и это не то, что можно научиться изменять....

    :))))))

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